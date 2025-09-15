Carabineros confirma sustracción de 18 armas de fuego en robo a dependencias del Labocar
El general director de la institución, Marcelo Araya, informó que desde las oficinas emplazadas en el centro de Santiago, fue sustraída, además, evidencia de algunos casos.
El general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó esta tarde que durante el robo que afectó el sábado a dependencias del Laboratorio de Criminalística de la institución (Labocar), en el centro de Santiago, fueron sustraídas “a lo menos 18 armas de fuego”, además de evidencia de algunos casos.
Durante un punto de prensa junto al ministro de Seguridad, Luis Cordero, el general Araya señaló que “desde el primer momento que se tomó conocimiento, se empezó a trabajar con el Ministerio Público, quien dispuso algunas medidas que son importantes, por una parte, para el esclarecimiento total de los hechos”.
Asimismo, reiteró que, dada la gravedad de los hechos, una de las primeras medidas adoptadas fue llamar a retiro al coronel Roberto Saravia Velásquez, jefe de Labocar, por su “responsabilidad de mando” en los hechos.
Consultado sobre los elementos robados desde las oficinas de Labocar, el timonel de Carabineros afirmó que “de acuerdo a los informes preliminares, y sin entrar en el total de detalles, como es de conocimiento, existe evidencia que fue sustraída desde ese lugar en específico, y también se me ha confirmado que existe la sustracción de, por el momento, o a lo menos 18 armas de fuego, las cuales están siendo individualizadas, con su respectivo número, y obviamente dando todo lo que dice relación con su encargo respectivo”.
