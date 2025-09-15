Carabineros confirma sustracción de 18 armas de fuego en robo a dependencias del Labocar

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó esta tarde que durante el robo que afectó el sábado a dependencias del Laboratorio de Criminalística de la institución (Labocar), en el centro de Santiago, fueron sustraídas “a lo menos 18 armas de fuego”, además de evidencia de algunos casos.

Durante un punto de prensa junto al ministro de Seguridad, Luis Cordero, el general Araya señaló que “desde el primer momento que se tomó conocimiento, se empezó a trabajar con el Ministerio Público, quien dispuso algunas medidas que son importantes, por una parte, para el esclarecimiento total de los hechos”.

Asimismo, reiteró que, dada la gravedad de los hechos, una de las primeras medidas adoptadas fue llamar a retiro al coronel Roberto Saravia Velásquez, jefe de Labocar, por su “responsabilidad de mando” en los hechos.