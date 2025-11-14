Carabineros incauta armas y munición en operativo en Lo Espejo

En el marco del Plan Calles Sin Violencia, personal de la 30° Comisaría de Radiopatrullas de Carabineros concretó una incautación de armamento y elementos de seguridad en la comuna de Lo Espejo, este jueves.

Cerca de las 16.00 horas, mientras los uniformados realizaban patrullajes preventivos por calle Gil de Castro, vieron en el tercer piso de un edificio de departamentos sociales, ubicado en la intersección con Valenzuela Llanos, a un individuo que portaba un arma de fuego tipo escopeta.

Al percatarse de la presencia policial, el hombre ingresó rápidamente a un departamento, por lo que el personal de Carabineros procedió a ingresar al inmueble.

En el lugar, se logró la incautación de diversas armas y accesorios, entre ellos: una escopeta calibre 12, un fusil calibre .44 marca Winchester, municiones, un chaleco anticorte, dinero en efectivo, un casco, entre otras especies.

El capitán Luis Marchant, de la 30° Comisaría Radiopatrullas, explicó que en el marco de una acción preventiva, efectivos “sorprenden a un individuo de tez morena, el cual al ver la presencia policial se da a la fuga con un armamento tipo escopeta”.

“El personal da alcance, ingresa a un domicilio, no logrando la detención del sujeto, pero sí incautando especies”, destacó.