OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabineros incauta armas y munición en operativo en Lo Espejo

    Especies fueron decomisadas en operativo preventivo en el marco del plan Calles Sin Violencia.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En el marco del Plan Calles Sin Violencia, personal de la 30° Comisaría de Radiopatrullas de Carabineros concretó una incautación de armamento y elementos de seguridad en la comuna de Lo Espejo, este jueves.

    Cerca de las 16.00 horas, mientras los uniformados realizaban patrullajes preventivos por calle Gil de Castro, vieron en el tercer piso de un edificio de departamentos sociales, ubicado en la intersección con Valenzuela Llanos, a un individuo que portaba un arma de fuego tipo escopeta.

    Al percatarse de la presencia policial, el hombre ingresó rápidamente a un departamento, por lo que el personal de Carabineros procedió a ingresar al inmueble.

    En el lugar, se logró la incautación de diversas armas y accesorios, entre ellos: una escopeta calibre 12, un fusil calibre .44 marca Winchester, municiones, un chaleco anticorte, dinero en efectivo, un casco, entre otras especies.

    El capitán Luis Marchant, de la 30° Comisaría Radiopatrullas, explicó que en el marco de una acción preventiva, efectivos “sorprenden a un individuo de tez morena, el cual al ver la presencia policial se da a la fuga con un armamento tipo escopeta”.

    “El personal da alcance, ingresa a un domicilio, no logrando la detención del sujeto, pero sí incautando especies”, destacó.

    Más sobre:PolicialDelincuenciaSeguridadCarabinerosPlan Calles Sin Violencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Kaiser afirma que indultaría a carabinero condenado por caso de Fabiola Campillai

    Despega hacia Marte nueva misión no tripulada de la NASA

    Promesa de crecimiento al 4%, alusiones a Piñera y triple empate entre las cartas de derecha: los principales hitos del cierre de campaña de Matthei

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    3.
    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    4.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    5.
    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 14 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 14 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Carabineros incauta armas y munición en operativo en Lo Espejo
    Chile

    Carabineros incauta armas y munición en operativo en Lo Espejo

    Temblor hoy, viernes 14 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kaiser afirma que indultaría a carabinero condenado por caso de Fabiola Campillai

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran
    Negocios

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran

    Forum proyecta leve alza en venta de vehículos en 2026, debido a bajo crecimiento de la economía y aún altas tasas

    IPSA corta racha de alzas contagiado por caídas en Wall Street, pero dólar baja de $930

    “Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming
    Tendencias

    “Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    El Fantasma hace la “maldad”: Nicaragua vence a Honduras y Figueroa complica la clasificación de Reinaldo Rueda al Mundial
    El Deportivo

    El Fantasma hace la “maldad”: Nicaragua vence a Honduras y Figueroa complica la clasificación de Reinaldo Rueda al Mundial

    Tomás Barrios logra su séptima victoria consecutiva para meterse entre los ocho mejores de Montevideo

    Christian Garin vence al argentino Alex Barrena para avanzar a cuartos del Challenger de Montevideo y acercarse al top 100

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica
    Finde

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos
    Cultura y entretención

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Despega hacia Marte nueva misión no tripulada de la NASA
    Mundo

    Despega hacia Marte nueva misión no tripulada de la NASA

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    Las razones de los diputados franceses para suspender la controvertida reforma de pensiones de Macron

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp
    Paula

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?