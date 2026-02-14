Caso Conscriptos: confirman prisión preventiva para oficial del Ejército imputado por apremios ilegítimos

La Corte de Apelaciones de Arica ratificó durante la jornada del viernes la medida cautelar de prisión preventiva del oficial de Ejército Claudio Patricio Guajardo Pinochet. El uniformado es imputado como autor de apremios ilegítimos con resultado de muerte y lesiones a reclutas en abril de 2024 Pacollo, comuna de Putre.

El tribunal de alzada desestimó el recurso de apelación de la defensa y ratificó la resolución previamente dictada por el Juzgado de Garantía de Arica.

“ Los nuevos antecedentes allegados por la defensa no acreditan cambio en las circunstancias que permitieron establecer su participación como autor” , señaló el fallo.

Según el dictamen, la libertad de Guajardo representa un “peligro para la seguridad de la sociedad y las víctimas”, debido a la gravedad de los delitos y el número de afectados. El fallo subraya que los conscriptos se encontraban bajo la responsabilidad del Estado “como garante de su vida y seguridad personal”.

La Fiscalía Regional de Arica le atribuye la responsabilidad a Guajardo Pinochet como comandante de la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco, quien estaba a cargo de los soldados conscriptos que participaron en una marcha de instrucción militar a más de 4.000 metros de altura, donde el conscripto de 19 años, Franco Vargas, falleció tras presentar problemas de salud que presuntamente no fueron atendidos a tiempo.

La situación también dejó a decenas de reclutas con cuadros infecciosos graves y lesiones físicas permanentes.