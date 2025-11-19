BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Caso Gustavo Gatica: juicio contra Claudio Crespo entra en recta final y veredicto se entregará en enero

    El martes concluyó la presentación de pruebas de la defensa, por lo que se espera que los alegatos de clausura comiencen el 2 de diciembre. La decisión del tribunal se dará a conocer la segunda semana de 2026. El ahora diputado electo dice que confía en lo que determinarán los jueces.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Un año y dos semanas duró el juicio contra el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, quien está acusado por la Fiscalía Centro Norte por lesionar gravemente al ahora diputado electo Gustavo Gatica, en el marco de una protesta originada en el estallido social de 2019.

    Durante todo este período los fiscales Ximena Chong y Francisco Ledesma buscaron demostrar ante el 4° Tribunal Oral en lo Penal que fue Crespo quien realizó los disparos de perdigones que terminaron hiriendo a Gatica en ambos ojos, en una lesión que le costó la vista. Clave fue para los persecutores el testimonio que entregó Gatica el 12 de agosto ante los jueces, donde recordó los episodios de esa tarde.

    Por su lado los abogados del exuniformado, Mauricio Bascur y Pedro Orthusteguy, pusieron en duda que hubiese sido su representado el que hizo los disparos. Incluso, llevaron a estrado a otro uniformado, al capitán José Cárdenas, quien tiene características físicas similares a Crespo y a quien señalaron como posible autor de los disparos.

    Este martes concluyó la etapa de pruebas de la defensa y el tribunal programó fecha para los alegatos finales. “Hoy es un día muy importante para nosotros porque hemos terminado finalmente de presentar toda la prueba de la defensa”, dijo Pedro Orthusteguy al salir de la audiencia.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Hitos clave

    En las primeras audiencias del juicio, que comenzó el 4 de noviembre de 2024, un tenso cara a cara se produjo entre la fiscal Chong y Crespo. Fueron audiencias donde Crespo tuvo que repasar en varios videos, capturados por cámaras corporales y de calles aledañas a la Plaza Baquedano, las intensas manifestaciones de los últimos meses de 2019.

    En una de esas audiencias fue donde al acusado se le exhibió un video donde tomaba por el cabello a un manifestante. De acuerdo a ese registro, le sacó un mechón de pelo, tomó una foto y luego la envió a un grupo de WhatsApp de otros carabineros titulado ‘La Tijera’. “Le hice un peinado a la moda a un encapuchado, quedó súper lindo”, escribió junto a la foto.

    Lo que buscaba Chong era poner en duda el testimonio de Crespo ante los jueces, quien antes había sostenido que nunca le había tocado un pelo a un manifestante. “¿Debemos creerle que lo que ha dicho es la verdad?”, lanzó Chong en esa ocasión.

    Gustavo Gatica declara en juicio contra Claudio Crespo 12/08/2025 JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Por esos días, la defensa de Crespo presentó un reclamo ante el tribunal afirmando que el excarabinero estaba siendo acosado en la explanada del Centro de Justicia. La defensa expuso que le estaban arrojando piedras y gritando improperios, por lo que el tribunal autorizó que Crespo accediera por otra entrada.

    También por los días iniciales, Crespo debió enfrentar una causa paralela, también originada en el periodo del estallido. Se trató de otro caso de apremios ilegítimos ocurridos días antes del caso de Gatica, en la comuna de Providencia. De ese hecho también se desprenden lesiones en el cuerpo de la víctima con impactos de perdigones. El entorno de Crespo alegó que se trataba de una maniobra de la Fiscalía para desconcertar a su representado, que ahora tendría que hacerse cargo de dos frentes. Esa imputación terminó con Crespo sobreseído.

    Por su lado, Orthusteguy sostiene que en todo el juicio la Fiscalía nunca pudo presentar una prueba que confirmara que su representado fue quien dejó ciego a Gatica. Para él, los peritos que llevaron a estrado son claves para demostrar la inocencia de Crespo.

    “Las pruebas más relevantes yo diría que son de carácter médico y los únicos especialistas que declararon en esta causa desde el punto de vista médico fueron peritos de la defensa. Vino un perito legista, un perito oftalmólogo y un perito radiólogo”, dijo el defensor. Uno de esos peritos fue quien exhibió un documento donde se señala que los proyectiles llegaron desde el lado derecho en un ojo y por abajo en otro. Posición distinta a la cual se encontraba Crespo y concordante con el lugar donde estaba el capitán Cárdenas, dice el abogado.

    La fiscalía no presentó ninguna prueba que acreditara que fue Crespo quien disparó“, afirma el profesional. “Creemos honestamente que tenemos evidencia suficiente, fuerte, contundente que acredita la tesis que hemos mantenido durante estos seis años”, agregó Orthusteguy.

    Así las cosas, el 2 de diciembre se iniciarán los alegatos de clausura, que partirán con la Fiscalía. Por último, luego de réplicas y dúplicas, el 9 de enero de 2026 el tribunal entregará su veredicto.

    La opinión de Gatica

    En paralelo al juicio, Gatica inició una candidatura al Parlamento, que concluyó exitosamente para sus pretensiones: fue electo como diputado con la primera mayoría del Distrito 8, uno de los más grandes de la Región Metropolitana.

    Gatica dice a La Tercera que confía en lo que determinarán los tribunales. “En lo personal tengo la convicción y la esperanza de que se hará justicia. La Fiscalía, junto a la PDI realizaron un trabajo serio, profesional y exhaustivo. Se tomaron el tiempo necesario para esclarecer cada hecho, y el juicio dejó en evidencia la responsabilidad del acusado. Eso me permite confiar en que el veredicto será justo y acorde a la verdad", señaló el futuro parlamentario.

    Asimismo, el diputado electo dice que los casos donde se violen derechos humanos no pueden quedar impunes: “Más allá de mi caso, este juicio representa algo mayor. Es un proceso profundamente simbólico para nuestra democracia. Que exista un responsable, que exista justicia, envía una señal clara hacia el futuro, que en Chile, violar los derechos humanos no puede quedar impune. Y también es un acto de reparación hacia las miles de víctimas del estallido social que, lamentablemente, aún no han encontrado justicia”.

    Por su parte, desde el Departamento de Comunicaciones de la Fiscalía Centro Norte señalaron que “en esta fase lo que corresponde es que las conclusiones en torno a la prueba sean expuestas al tribunal y a la opinión pública en los alegatos de clausura”.

    Más sobre:Gustavo GaticaClaudio CrespoXimena ChongFiscalía Centro Norte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carabineros rescata a montañistas que sobrevivieron a tragedia de Torres del Paine

    Pardow empieza a perfilar su defensa en el Senado: “Aquí no ha habido una infracción a la Constitución ni a las leyes”

    Equipo de Jara busca municiones para enfrentar a Kast: escanean sus redes y labor parlamentaria

    Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump

    Chadwick, Coloma y otras 54 figuras de la derecha convocan a un encuentro masivo de camaradería para Pablo Longueira

    La sombra de Leiva en el cuestionado concurso de la corte para designar el interinato del Conservador de Santiago

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    4.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de Miss Universo 2025 donde participa Inna Moll

    Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de Miss Universo 2025 donde participa Inna Moll

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Carabineros rescata a montañistas que sobrevivieron a tragedia de Torres del Paine
    Chile

    Carabineros rescata a montañistas que sobrevivieron a tragedia de Torres del Paine

    Pardow empieza a perfilar su defensa en el Senado: “Aquí no ha habido una infracción a la Constitución ni a las leyes”

    Equipo de Jara busca municiones para enfrentar a Kast: escanean sus redes y labor parlamentaria

    La dura declaración de la CNC por la tragedia en las Torres del Paine
    Negocios

    La dura declaración de la CNC por la tragedia en las Torres del Paine

    Unimarc abre un nuevo supermercado en la comuna de Santiago

    Empresas de telecomunicaciones deben comenzar a activar bloqueo a sitios de apuestas online

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O
    Tendencias

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Chile sube tres puestos en el ranking FIFA, pero cierra el año fuera del top 50
    El Deportivo

    Chile sube tres puestos en el ranking FIFA, pero cierra el año fuera del top 50

    Reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas finaliza su tramitación y alista su paso a la Sala del Senado

    Rectora de la Universidad de Chile le golpea la mesa a Michael Clark: “Vamos a tener que revisar nuestro acuerdo con Azul Azul”

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Talcahuano rinde homenaje a Los Bunkers nombrando una plaza en su honor
    Cultura y entretención

    Talcahuano rinde homenaje a Los Bunkers nombrando una plaza en su honor

    Noel Gallagher sale a saludar a sus fans en Chile: los cinco momentos que marcarán el show de Oasis en Santiago

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump
    Mundo

    Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump

    Mayor seguridad y calidad del medio ambiente: por qué la gente era más feliz hace 50 años, según sondeo global de Ipsos

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?