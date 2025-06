“¿Un civil puede diferenciarlos?”: declara carabinero a quien Crespo sindica como el autor de los disparos que dejaron ciego a Gatica

Un total de 132 jornadas lleva el juicio oral que se está desarrollando en el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal contra el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, a quien la Fiscalía Centro Norte imputa de haber dejado ciego a Gustavo Gatica, en medio de manifestaciones por el estallido social de 2019.

En esas más de cien audiencias, son varios los testigos que han pasado a declarar ante el estrado. En ese sentido, el jueves de la semana pasada comenzó el testimonio de un sujeto que para la defensa de Crespo es clave en sus pretensiones de exculpar a su representado.

Se trata del capitán de Carabineros José Cárdenas, quien -según los abogados Pedro Orthusteguy y Mauricio Bascur- es quien habría realizado los disparos de perdigones que terminaron lesionando los dos ojos de Gatica.

Cárdenas, quien sigue desempeñándose en Carabineros, fue uno de los uniformados que participaron en el piquete que ese 8 de noviembre de 2019 trabajó disuadiendo las violentas protestas que se desarrollaron en las cercanías de la calle Carabineros de Chile, en Plaza Italia. Allí fue donde Gatica, quien ese día participaba de las manifestaciones, terminó siendo impactado por dos perdigones.

En sus palabras, Cárdenas, quien también fue instructor de disparos en la institución, señaló que ese día utilizó la escopeta antimotines, ”cumpliendo estrictamente los protocolos de actuación".

Eso sí, dijo que se alcanzó a percatar que “lesionó” a un manifestante, lo que dejó en una constancia radial. Según aseguró, ese manifestante “ no coincidía con las características del lesionados en ambos ojos ”. Ese hecho ocurrió a las 19.20, recuerda.

“¿Cómo diferenció que ese lesionado no era Gatica?“, le consultó el fiscal Francisco Ledezma. Su respuesta fue que, cuando acudió a declarar en Carabineros, el fiscal ad hoc le proporcionó antecedentes que le hicieron concluir esa idea. ”En base a lo que me preguntó yo resumí que no correspondía a las características de la persona lesionada".

Misma altura, casco similar

Al iniciar su interrogatorio, Bascur apuntó directo a las similitudes físicas entre Crespo y Cárdenas: “ Usted mide 1.97, igual que el inculpado. ¿Lo sabía? “. Luego, le consultó si los cascos tenían algún distintivo particular que pudiera diferenciar a uno de otro uniformado. Cárdenas respondió que cada uno tenía siglas que los distinguía.

“¿Es posible que un civil pueda diferenciarlos?“, le preguntó el abogado. “Depende de quién. Un civil no va a lograr identificar”, respondió el testigo.

Luego, el abogado le consultó por un llamado que habría hecho Cárdenas a la cónyuge de Crespo, en noviembre de 2020, cuando el imputado estaba detenido. Según dijo el profesional, su intención era conseguir el número del abogado Pedro Orthusteguy. “No recuerdo”, respondió Cárdenas.

Luego, el abogado le recordó un llamado que Cárdenas hizo a Crespo cuando este ya había quedado en libertad. “Nace del ánimo de brindar algún tipo de apoyo, saber cómo estaba, con ese ánimo”, dijo el uniformado. Sin embargo, el abogado espetó: “Pero, ¿para qué necesitaba el teléfono del abogado?”. “No recuerdo eso”, respondió el testigo.

Posteriormente, aún en 2020, Crespo y Cárdenas se reunieron a almorzar en el barrio Italia. En esa reunión, según la defensa de Crespo, Cárdenas le habría manifestado su preocupación por el caso.

Visita de Orthusteguy a Cárdenas

Antes del interrogatorio de la defensa, Ledezma le consultó si se había reunido con Crespo. Ahí fue cuando Cárdenas dijo recordar un llamado de su excolega días antes de que empezara el juicio oral.

“Solo tuve una reunión antes de que comenzara el juicio oral. Fue bien particular esa reunión . Se me solicitó reunirme con la defensa y se efectuó en mi trabajo. Cuando llegó el día, llegó mi comandante Crespo con su abogado, lo que me pareció mal. Dentro de esa reunión, el abogado Orthusteguy me trató como si yo fuera el autor de los disparos y siento que vulneró mis derechos como testigo”.

“Como empleado público, tengo conocimiento de mi calidad de testigo y de mis derechos”, agregó.

El fiscal, quien se mostró sorprendido con esa reunión que duró cerca de 40 minutos, le consultó si le solicitaron algo. “Me mantuve al margen, traté de no hablar. Pensé que solamente me iba a reunir con mi comandante Crespo”. En esa cita, el abogado le habría dicho que los disparos habrían sido ejecutados por él , según las pericias y las posiciones que se han ido estableciendo en la investigación.

En tanto, Cárdenas terminará su testimonio este jueves. Se espera que Gustavo Gatica acuda al tribunal a entregar su relato en julio.