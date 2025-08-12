“Tengo el recuerdo de estar preguntándome por qué no podía ver”: el testimonio de Gustavo Gatica en el tribunal

Sentado en un escritorio dispuesto especialmente para él y con la asistencia de su pareja , Gustavo Gatica comenzó este martes a entregar su testimonio en el 4° Tribunal Oral en Lo Penal, en el marco del juicio contra el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo.

Se trata de la jornada 164 del juicio donde la Fiscalía Centro Norte imputa al exuniformado por el delito de apremios legítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, en lo que fue una protesta realizada el 8 de noviembre de 2019, en el estallido social. En esa manifestación, en los alrededores de la calle Carabineros de Chile, Gatica fue impactado en el rostro, lo que terminó costándole la pérdida total de la visión de ambos ojos.

El testimonio de Gatica es clave para las pretensiones de los fiscales Ximena Chong y Francisco Ledesma en cuanto a acreditar que los cuestionados disparos provinieron de Crespo y no de otro uniformado, como ha venido sosteniendo la defensa del excarabinero en el transcurso del juicio.

“Vamos a principiar con algunos aspectos biográficos. ¿Qué edad tenía usted en noviembre de 2019?”, comenzó preguntando la fiscal Chong, en un set de consultas que se extendió desde las 9.30 hasta el receso de las 11.00. Fue durante ese interrogatorio inicial que Gatica relató que es oriundo de Colina y que en su familia, pese a no nunca haber tenido militancia política, “siempre hubo una opinión política importante”.

Esa misma postura, dijo el psicólogo, fue lo que lo llevó a estar atento a las manifestaciones que se estaban gestando en 2019 con protestas de estudiantes secundarios en las estaciones de Metro: “Me sentía convocado a estar en las manifestaciones para que las cosas cambiaran (...). Me da emoción que la gente quiera manifestarse por algo que cree”.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Lancé una piedra”

Gatica relató que el 6 de noviembre a su padre le diagnosticaron cáncer de próstata. Eso llevó a que el 8 de ese mes, el día en que fue lesionado en los ojos, sus padres acudieran al centro de Santiago a realizar exámenes. Producto de ello, recordó, ese día cuando se levantó estaba solo en su casa. “Tenía ganas de ir a la manifestación. Me preparé algo para comer rápido. Estaba viendo la serie Los 80. Empecé a hablar con amigos para preguntar si iban a ir y ellos me dijeron que no estaban seguros. Entonces, empecé a dudar, dije, quizás mejor no voy porque iba a estar solo”. Sin embargo, luego de hablar con un compañero de universidad, se decidió a ir.

Gatica afirmó en el estrado que en ese momento había personas que acudían a las protestas con antiparras. “El tema del trauma ocular ya era noticia. Recuerdo que una semana antes había salido un reportaje en el New York Times, entonces esto ya estaba saliendo al mundo. El 8 de noviembre recuerdo haber visto a gente con antiparras”, dijo.

En su relato, Gatica dijo haber visto a “ muchas personas ” lanzando piedras. “Era un constante ir y venir, la gente avanzaba, lanzaba piedras, y luego retrocedía”. En ese sentido, reconoció haber lanzado objetos a Carabineros. “Me uní a este grupo de manifestantes. Primero, gritando cosas y luego recuerdo que tomé una piedra y la lancé hacia adelante . Recuerdo volver a tomar otra piedra y acercarme nuevamente a lanzar esta piedra y ahí ocurre el disparo”.

En ese punto, la fiscal pidió que describiera cómo había sido ese lanzamiento. “No recuerdo dónde tomé la piedra, pero no me alejé tanto del lugar (...). La lanzó hacia el interior de la calle Carabineros de Chile. La lanzó con mi brazo derecho y la impulso con mi cuerpo”.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El momento del impacto

“Recuerdo de ese momento que había retrocedido a tomar una piedra, la tenía en mis manos, y al acercarme hacia adelante, en esa rotación, siento el impacto. Y de inmediato perdí la visión completamente ”, señaló respecto al momento exacto del impacto de perdigón en su cara.

“Recuerdo la emoción que sentí de indefensión. De sentirme muy vulnerable. Una persona me dijo ‘oh, hermano’, me tomó del brazo y me ayudó a salir del lugar. Otra persona me tomó del otro brazo y me llevaron a un punto de salud”.

Según dijo, en ese momento sintió “un dolor muy agudo” en la cara que se empezó a intensificar con el paso de los minutos. Gatica describió ese momento con un símil cinematográfico. “Fue similar a lo que pasa en las películas de guerra y a un personaje le llega un disparo. Y todo el mundo queda en silencio y solo se escucha un pitido”. Eso sí, dice que lo que más recuerda fue el “dolor emocional”.

Tras ello, fue llevado hasta la Clínica Santa María donde la persona que lo acompañó se comunicó con la familia de Gatica. “Tengo el recuerdo de estar en estado de shock, preguntándome a mí mismo por qué no podía ver. No estaba integrando lo que me estaba pasando”.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Gatica se quiebra en el tribunal

Tras el receso, Gatica repasó cómo fue para él y su familia el momento en que tuvo que rehacer su vida, ahora con la discapacidad visual. “Fue muy doloroso para mi familia, sobre todo para mi papá. Él fue la persona más afectada. De hecho, en esa primera etapa, él se resistió a hacer rehabilitación”, dijo. “Él me decía, ‘cuando tú vuelvas a ver, vamos a hacer tal cosa. Para toda la familia fue un terremoto”.

Allí recordó otro episodio que marcó a su familia. “ Nuestra familia ha estado constantemente rodeada de eventos trágicos. A nosotros se nos murió una hermana hace unos años. Yo tenía 8 o 9 años y ella falleció de cáncer. Tenía 18 años. Nuestra familia está atravesada por ese hecho. Y lo que a mí me ocurrió se enmarca en una historia en que estoy seguro de que a mi papá le evocó lo que vivió con mi hermana. Ese dolor, esa pérdida. Pareciera que a veces la vida se conectara en las venas y eso le dio un componente más trágico a lo que me mí me había pasado”.

Fue al rememorar la emoción de su padre que Gatica se quebró. “Al principio fue también difícil (...) Me costaba sentir que no estaba a la altura de lo que la gente esperaba de mí. Sentía que la gente esperaba mucho de mí, que yo fuese fuerte o que pudiese... no sé como poder enfrentarme a esto”.

“ Tenía que poder demostrarle a mi papá que yo sí podía . Siento que quizás en ese espacio no pude elaborar pronto lo que a mí me estaba pasando. En ese afán de estar bien para los demás, no solo por mi familia, sino por la gente que depositaba cosas en mí...”, dijo entre lágrimas.

Consultas finales

“ ¿Usted sabía que la ley prohíbe lanzar objetos contundentes a la policía? ”, fue una de las preguntas iniciales del abogado Mauricio Bascur, uno de los abogados de Crespo.

Ese fue uno de los puntos centrales del interrogatorio de la defensa, argumentando que el actuar de la policía fue justificado en respuesta a los desórdenes públicos de las manifestaciones.

“Asumo que la ley indica que no se puede lanzar objetos contundentes a la policía”, respondió el testigo. Ante la insistencia de las consultas en ese orden, la presidenta del tribunal, la magistrada Cristina Cabello, le recordó a Gatica que la ley le otorga el derecho de no contestar ninguna pregunta que pueda “cargarle una autoincriminación penal”.

Por último, Bascur consultó a Gatica si había sido informado de que el tirador había sido Claudio Crespo. “A mí se me informó que había un oficial identificado de Carabineros, se me informó en el invierno de 2020 y luego me atrevería a decir que a través de las noticias me entero quién era la persona que habían individualizado”.

Al salir de la audiencia, Bascur dijo que el reconocimiento de Gatica de lanzar una piedra era “importante”. “El Ministerio Público señala que el uso de la escopeta antidisturbios se encontraría injustificado. Es por eso que resulta trascendente para establecer que efectivamente en ese momento en que se utilizaron las armas existía un riesgo para su integridad física ”.

Ni el abogado de Gatica, Carlos Gajardo, ni los representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizaron consultas al testigo en las casi cuatro horas que duró el relato.