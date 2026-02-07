SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Nacional

    Chile asume la presidencia del proceso de negociación del acuerdo global contra la contaminación por plásticos

    El embajador Julio Cordano fue elegido en Suiza como presidente del comité intergubernamental que lidera las tratativas del que será el principal instrumento internacional para enfrentar la crisis ambiental por residuos plásticos.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    El director de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos de la Cancillería, embajador Julio Cordano, fue elegido este viernes en Suiza como nuevo presidente del Comité Intergubernamental de Negociación (INC), instancia encargada de liderar las tratativas del que será el principal acuerdo internacional sobre contaminación por plásticos.

    La designación se produjo durante una sesión del INC, órgano creado por Naciones Unidas para discutir los elementos que deberá contener este nuevo instrumento jurídico, considerado el más relevante a nivel global en la materia.

    En el encuentro también participó el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, quien destacó el rol que asumirá Chile en este proceso multilateral.

    Cordano es licenciado en Historia por la Universidad de Chile, egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello y cuenta con un Master of Public Management de la Universidad de Victoria, en Wellington. A lo largo de su carrera diplomática se ha especializado en asuntos vinculados al medio ambiente.

    Tras ser electo, el embajador sostuvo que “es un honor que el país presida las negociaciones del que será uno de los acuerdos más relevantes sobre contaminación en el mundo. Esto refleja el compromiso de Chile con los actuales desafíos que afectan directamente el bienestar de las personas”.

    “Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, agregó.

    Por su parte, el subsecretario Proaño subrayó que la contaminación por plásticos es un fenómeno transfronterizo y que Chile ha avanzado en esta agenda con medidas como la restricción a los plásticos de un solo uso y la incorporación de envases y embalajes en la política de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

    “Pero no bastan los esfuerzos individuales de las naciones. Debemos seguir avanzando colaborativamente. Estoy seguro de que Chile podrá aportar al fortalecimiento del multilateralismo ambiental y darle un nuevo impulso a un acuerdo ambicioso, implementable, progresivo y realista, con mecanismos de financiamiento suficientes y oportunos”, afirmó.

    El proceso de negociación se enmarca en una resolución aprobada en 2022 por Naciones Unidas, que mandató el inicio de tratativas multilaterales para generar un acuerdo internacional vinculante que permita avanzar en medidas concretas frente a la contaminación por plásticos.

    Chile ha tenido un rol activo en este espacio, impulsando un trabajo liderado por los Estados, pero articulado con el sector privado y la sociedad civil, con énfasis en la conservación de los ecosistemas, particularmente los más vulnerables, como el medio marino.

    El futuro instrumento busca abarcar todo el ciclo de vida de los plásticos, estableciendo obligaciones para prevenir, reducir, reutilizar, reciclar y eliminar residuos, promoviendo una economía circular que evite que este material termine en el medio ambiente.

    De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, el mundo produce alrededor de 430 millones de toneladas de plástico al año, muchos de ellos de corta vida útil. Si no se adoptan medidas eficaces, se estima que la contaminación por este material podría triplicarse hacia 2060.

