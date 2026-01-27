Comisión de Familia aprueba en general proyecto que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada

La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados aprobó por nueve votos a favor el proyecto que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada.

El proyecto, impulsado por el diputado republicano Juan Irarrázaval, plantea establecer la nulidad de pleno derecho de los contratos de gestación por sustitución y disponer que la filiación materna se determine por el parto.

Asimismo, la iniciativa tipifica como delitos la intermediación, promoción, organización y comercialización de la maternidad subrogada, lo que incluye la participación de profesionales de la salud y conductas que se aprovechen de la vulnerabilidad de las mujeres.

Dichas infracciones podrían ser sancionadas con penas de presidio y multas.

El proyecto también propone incorporar medidas preventivas en los ámbitos sanitario y de adopción, tales como la prohibición de la transferencia de óvulos con fines reproductivos o la adopción por parte de personas que hayan participado en acuerdos de maternidad subrogada.

El texto del proyecto señala como fundamento para prohibir la maternidad subrogada en Chile, que esta es contraria a la dignidad de las mujeres, niños y niñas; y constituye una forma de mercantilización de la gestación.

La iniciativa fue respaldada de forma transversal por la Comisión. Por un lado, la diputada Sara Concha (PSC), destacó que el proyecto refuerza la necesidad de regular ampliamente la maternidad subrogada para proteger a las mujeres y evitar ilegalidades.

En tanto, Patricio Rosas (FA) y Juan Irarrázaval, advirtieron los riesgos sanitarios, éticos y la existencia de una industria que no beneficia ni a mujeres ni a niños.