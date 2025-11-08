Condenan a 17 años de cárcel a hombre que violó a su hija de 10 años de edad en Coihueco

A una pena de 17 años de presidio efectivo fue condenado este viernes un hombre de 43 años por el delito consumado de violación de menor de 14 años, hecho que cometió en contra de su propia hija en la comuna de Coihueco, en la Región de Ñuble.

La agresión se remonta a febrero de 2024 y fue cometida en el hogar de los abuelos paternos de la menor, según afirmó en el juicio el fiscal de Chillán, Florentino Bobadilla, tras una investigación realizada en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI.

En su fallo, el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que “el 25 de febrero de 2024, la menor nacida en 2013 estaba al cuidado de su padre, D.A.P.A., quien la llevó a una bodega aledaña al domicilio en que se encontraban, ubicado en la comuna de Coihueco, lugar donde procedió a violarla”.

Por el hecho, el sujeto quedó, además, con inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Asimismo, el tribunal decretó la interdicción del sentenciado del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa; la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal, y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.