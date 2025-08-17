Confirman detención de dos sujetos vinculados a encerrona contra el fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén

Este sábado, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda de la región Metropolitana, se registró una encerrona contra el jefe regional de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Marcos Pastén, y a su familia.

El hecho ocurrió a eso de las 21.00 horas, cuando Pastén y su familia se dirigía hacia al Sur por la Autopista Central.

Así, al llegar a la intersección con Avenida Salesianos, fue abordado por a lo menos dos automóviles.

De esos autos, descendieron entre cinco a ocho individuos premunidos con armas de fuego que intimidaron a las víctimas y les robaron sus pertenencias.

Luego los conminaron a salir del vehículo, el cual también fue sustraído. Finalmente el auto robado fue encontrado en La Pintana.

El fiscal a cargo de esta investigación, Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Sur, comentó que “la Fiscalía Regional Metropolitana Sur está investigando los delitos de robo con intimidación ocurrido en el sector sur de la RM”.

Agregó que “gracias al trabajo y las diligencias decretadas por la Fiscalía Sur y al trabajo conjunto con Carabineros y PDI, se logró la detención de un sujeto que pudimos vincular a uno de los robos".

“Fue puesto a disposición del 11º Juzgado de Garantía donde se decretó la legalidad de su detención y se amplió la detención”, subrayó.

“Hay también un segundo sujeto detenido producto de las diligencias impartidas y ejecutadas por la Brigada de Robo Sur de la PDI. También gracias al trabajo científico técnico realizado en el sitio del suceso y al análisis de diversos métodos investigativos. Así, se logró determinar la participación de este sujeto con el robo”, determinó.

Con ello, “el fiscal de turno solicitó la orden de detención en contra de este sujeto que fue decretada por el tribunal y, actualmente, se encuentr a detenido” , confirmó.