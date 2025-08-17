SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén es víctima de encerrona en Pedro Aguirre Cerda

Tras perpetrado el ilícito, los antisociales se dieron a la fuga del lugar. Las diligencias están a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Sur de la PDI y hasta entonces, no se reportan detenidos.

Por 
Roberto Martínez
MARCOS PASTEN, FISCAL REGIONAL OCCIDENTE MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Una nueva encerrona se registró en horas de la noche de este sábado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la capital del país, suceso que tuvo como víctima al jefe regional de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Marcos Pastén, y a su familia.

Según información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 21.00 horas, cuando el persecutor junto a su grupo familiar se dirigía a bordo de su vehículo en dirección al Sur por la Autopista Central y al llegar a la intersección con Avenida Salesianos, habría sido abordado por a lo menos dos automóviles.

De estos, descendieron entre cinco a ocho individuos premunidos con armas de fuego, los que tras intimidar a las víctimas, y robar sus pertenencias, los conminan a salir del vehículo, el cual también es sustraído.

Tras perpetrado el ilícito, los antisociales se dieron a la fuga del lugar, mientras que el fiscal dio cuenta de la situación a las policías, quedando a cargo de las diligencias la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Sur de la Policía de Investigaciones (PDI).

Al respecto, el comisario Andrés Alvarado, de dicha unidad policial, detalló que “los sujetos, todos de sexo masculino, de alrededor entre 15 a 18 años, como indican preliminarmente las víctimas portaban dos de ellos armas de fuego, con las cuales intimidaron a las víctimas del hecho que está siendo investigado”

Asimismo, precisó que las víctimas no registrarían lesiones tras el asalto, aunque aún desde el Ministerio Público no se ha entregado una declaración oficial.

Peritos especializados trabajan a esta hora para recabar indicios como registros de cámaras de vigilancia, entre otras evidencias, tendientes a identificar tanto la ruta de escape de los delincuentes como los móviles empleados para la comisión del delito, y así dar con su paradero.

Hasta entonces, no se reportan personas detenidas a raíz de este procedimiento.

Más sobre:EncerronaFiscal Marcos PasténFiscalíaPedro Aguirre CerdaPolicialPDINacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ministra Delpiano condena nueva detención de tres militares por tráfico de drogas en Puerto Aysén

Zelensky afirma que el rechazo de Rusia a un alto al fuego complica las negociaciones de paz

Gobierno boliviano alerta que sectores afines a Evo Morales intentarán obstaculizar las elecciones de este domingo

Alta Representante de la UE asegura que Rusia no tiene intención de acabar pronto con la guerra en Ucrania

Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

Netanyahu rechaza propuesta a la baja de Hamas y exige una liberación total de rehenes

Lo más leído

1.
Capturan en Colombia a Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”

Capturan en Colombia a Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”

2.
Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”

Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”

3.
Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

4.
Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Paracaidista no activó su equipo y fallece tras caer en la vía pública en Pichilemu

Paracaidista no activó su equipo y fallece tras caer en la vía pública en Pichilemu

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Tras meses de espera: este es el esperado comercial que Dua Lipa grabó en Chile

Tras meses de espera: este es el esperado comercial que Dua Lipa grabó en Chile

Captan impactante incendio de un bus Red en avenida Los Leones

Captan impactante incendio de un bus Red en avenida Los Leones

Niño soñaba con ser recolector de basura en Los Ángeles: cumplieron su sueño por un día

Niño soñaba con ser recolector de basura en Los Ángeles: cumplieron su sueño por un día

Servicios

Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país

Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país

A qué hora y dónde ve a Colo Colo vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ve a Colo Colo vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén es víctima de encerrona en Pedro Aguirre Cerda
Chile

Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén es víctima de encerrona en Pedro Aguirre Cerda

Ministra Delpiano condena nueva detención de tres militares por tráfico de drogas en Puerto Aysén

Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

Evaluación ambiental: el desafío de acelerar proyectos sin relajar la protección del medio ambiente
Negocios

Evaluación ambiental: el desafío de acelerar proyectos sin relajar la protección del medio ambiente

Las millonarias indemnizaciones en juego tras la intoxicación y muerte de decenas de mascotas en 2021

¿Vía decreto o vía legal?: El camino de las propuestas económicas presidenciales

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas
Tendencias

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas

La historia del hombre que sobrevivió solo con su gato en la Patagonia chilena

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

El gol de Felipe Loyola no bastó: Independiente dosifica y vuelve a caer antes de la revancha con la U
El Deportivo

El gol de Felipe Loyola no bastó: Independiente dosifica y vuelve a caer antes de la revancha con la U

Históricos azules piden respeto para Eduardo Vargas en su vuelta al Nacional para enfrentar a la U: “Es un ídolo del club”

A fondo con Nicolás Córdova: “No pretendo ser Scaloni; es campeón del Mundo, tiene a Messi”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”
Cultura y entretención

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Una cápsula del tiempo: los documentos olvidados de los corazones de los Héroes de la Concepción

Fabiana Cantilo: “Si fuera la cantante más importante del rock argentino, tendría más plata”

Zelensky afirma que el rechazo de Rusia a un alto al fuego complica las negociaciones de paz
Mundo

Zelensky afirma que el rechazo de Rusia a un alto al fuego complica las negociaciones de paz

Gobierno boliviano alerta que sectores afines a Evo Morales intentarán obstaculizar las elecciones de este domingo

Alta Representante de la UE asegura que Rusia no tiene intención de acabar pronto con la guerra en Ucrania

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot