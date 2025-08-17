Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén es víctima de encerrona en Pedro Aguirre Cerda

Una nueva encerrona se registró en horas de la noche de este sábado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la capital del país, suceso que tuvo como víctima al jefe regional de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Marcos Pastén, y a su familia.

Según información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 21.00 horas, cuando el persecutor junto a su grupo familiar se dirigía a bordo de su vehículo en dirección al Sur por la Autopista Central y al llegar a la intersección con Avenida Salesianos, habría sido abordado por a lo menos dos automóviles.

De estos, descendieron entre cinco a ocho individuos premunidos con armas de fuego, los que tras intimidar a las víctimas, y robar sus pertenencias, los conminan a salir del vehículo, el cual también es sustraído.

Tras perpetrado el ilícito, los antisociales se dieron a la fuga del lugar, mientras que el fiscal dio cuenta de la situación a las policías, quedando a cargo de las diligencias la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Sur de la Policía de Investigaciones (PDI).

Al respecto, el comisario Andrés Alvarado, de dicha unidad policial, detalló que “los sujetos, todos de sexo masculino, de alrededor entre 15 a 18 años, como indican preliminarmente las víctimas portaban dos de ellos armas de fuego, con las cuales intimidaron a las víctimas del hecho que está siendo investigado”

Asimismo, precisó que las víctimas no registrarían lesiones tras el asalto, aunque aún desde el Ministerio Público no se ha entregado una declaración oficial.

Peritos especializados trabajan a esta hora para recabar indicios como registros de cámaras de vigilancia, entre otras evidencias, tendientes a identificar tanto la ruta de escape de los delincuentes como los móviles empleados para la comisión del delito, y así dar con su paradero.

Hasta entonces, no se reportan personas detenidas a raíz de este procedimiento.