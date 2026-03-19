Continúa este viernes: tribunal reprograma la formalización del caso Bruma a pedido del Ministerio Público

El Juzgado de Garantía de Coronel reprogramó la formalización de tres tripulantes de la embarcación pesquera “Cobra”, en el marco de la investigación por el hundimiento de la lancha bacalera “Bruma”, para continuarla este viernes.

La audiencia es en contra del capitán Roberto Mansilla, el piloto Luis Macaya y el jefe de máquinas Jaime Sandoval, siendo imputados por el delito de homicidio culposo reiterado, mientras que también se apunta a responsabilidad por parte de la empresa Blumar.

Tras la argumentación de la defensa, el Ministerio Público objetó que se presentó un informe en derecho y dos documentos de pericias a los que no tuvo acceso la Fiscalía, y que para entregar su réplica necesitan leer los archivos, por lo que pidieron reprogramación de la audiencia.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, indicó que “para nosotros es una absoluta novedad la presencia de estos tres elementos: el informe en derecho, la pericia de la Universidad Austral, que entendemos, lo que alcanzamos a entender, se refiere a la estructura del barco, al impacto y otras cosas, masa, densidad, y la existencia de la pericia electrónica en radar. No tenemos ningún antecedente al respecto”.

Añadiendo que “para poder hacernos cargo adecuadamente de una réplica, necesitamos revisar por primera vez, porque no los tenemos, por si su señoría creyó o pensó que gentilmente la defensa nos había entregado los antecedentes antes de iniciar la audiencia; al menos, yo desde ya le digo que eso no ocurrió, por lo menos no con nosotros como Ministerio Público”.

Ante ello, los abogados querellantes se sumaron a la petición de la Fiscalía, pidiendo que se compartieran los documentos para realizar las réplicas.

Por su parte, el abogado defensor, Alejandro Espinoza, sostuvo que los informes no son largos y que se podría suspender hasta las 15.00 horas de este jueves. Sin embargo, el juez Jorge Henríquez planteó que “naturalmente, una pericia requiere, como dice la fiscal, un análisis y al menos tener una somera opinión de otra persona que sea experta en la materia”.

Luego de escuchar los argumentos de las partes querellantes, el Ministerio Público y de la defensa, el magistrado señaló que la formalización se retomará este viernes, donde se escucharán las réplicas de las partes para tomar una decisión respecto a las medidas cautelares.