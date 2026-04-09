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    Corte de La Serena regresa a prisión preventiva a médico ecuatoriano acusado de emitir más de 11 mil licencias fraudulentas en Coquimbo

    De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el imputado generó pagos improcedentes por más de $4.600 millones y se convirtió en el mayor emisor de licencias del país durante 2024.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En prisión preventiva quedó finalmente este jueves un médico ecuatoriano acusado de haber entregado más de 11 mil licencias fraudulentas en Coquimbo entre los años 2023 y 2025 y que, en este marco, fue identificado como el mayor emisor de licencias del país durante 2024.

    Esto, luego de que la Corte de Apelaciones de La Serena revocara una resolución del Juzgado de Garantía de Coquimbo, que había sustituido la máxima cautelar por medidas menos gravosas para el médico cirujano identificado por las iniciales L.R.C.Z., imputado como autor de los delitos reiterados de emisión fraudulenta de licencias médicas y fraude de subvenciones.

    Así, en fallo unánime, la primera sala del tribunal de alzada revocó la resolución que había dispuesto su arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional, firma quincenal y la suspensión de la facultad de emisión de licencias médicas, reponiendo la cautelar inicial de prisión preventiva.

    De acuerdo con el dictamen, “el debate jurídico debe enmarcarse dentro del artículo 144 del Código Procesal Penal, al tratarse de una decisión emanada de una audiencia que fue requerida por la defensa para revisar la prisión preventiva que esta Corte confirmó por peligro de fuga”.

    “Para aquella solicitud se invocó como antecedente nuevo -y único- un informe social que daría cuenta del arraigo familiar y social del imputado, basado en antecedentes que no resultan ser nuevos ni detentar el peso suficiente para alterar las conclusiones alcanzadas por este tribunal (...)”, agrega la resolución judicial.

    Los delitos

    Según el ente persecutor, al menos entre el 1 de enero de 2023 y el 5 de junio de 2025, el imputado, médico general sin especialidad en el registro de prestadores de la Superintendencia de Salud, emitió un total de 11.880 licencias médicas electrónicas a través de los operadores I-Med y Medipass. De estas, la gran mayoría fue entregada a afiliados a Fonasa (11.239), mientras que 935 beneficiaron a usuarios de isapres.

    Asimismo, se indicó que el profesional emitía los certificados bajo su nombre como prestador individual y también a través del centro de salud Surmédica SpA, creado por el imputado y su madre, con domicilio en la comuna de Coquimbo.

    Del total de licencias médicas electrónicas emitidas, 275 fueron otorgadas en forma presencial y 11.065 de manera remota, lo que transforma al imputado en el mayor emisor de licencias médicas a nivel nacional, en 2024. El mayor porcentaje de licencias corresponde a diagnósticos de patologías mentales y enfermedades osteomusculares, lo que contrasta con el hecho de que el imputado no tiene especialidad médica alguna.

    En dicho contexto, el imputado emitió 36 licencias médicas a 34 funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante los días de reposo; y otras seis licencias a funcionarios públicos que asistieron a casinos de juegos.

    Del total de licencias otorgadas por el imputado a pacientes Fonasa, 10.741 fueron tramitadas, generando un pago de subsidio por incapacidad laboral improcedente por $4.639.802.932.

    Más sobre:Licencias falsasmédicoCoquimboLa SerenaCorte de Apelacionesprisión preventivaecuatoriano

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