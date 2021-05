“Cualquier aumento de movilidad va a generar mayores contagios”: nueve sociedades médicas se suman a críticas del Colmed por implementación del pase de movilidad

Ayer, el Colegio Médico ya había manifestado críticas. Esta tarde, nueve sociedades médicas se unieron a la principal asociación del gremio y, a través de un comunicado, manifestaron su rechazo a la instauración por parte del gobierno del pase de movilidad, que a partir de este miércoles 26 de mayo comenzará a ser válido en todo el país.

Este certificado, que podrá ser descargado por quienes ya completaron su proceso de vacunación -es decir, que cuenten con las dos dosis de las vacunas y hayan cumplido 14 días luego de la última inoculación- permitirá el libre desplazamiento en comunas en Cuarentena (Fase 1) y Transición (Fase 2), y viajes interregionales entre comunas que estén en Fase 2 o superior.

Así, las organizaciones manifiestan que el sistema de salud del país sigue “funcionando al límite, con una expansión de un 300% de su capacidad”, y que los equipos de salud “están agotados” y la población “ha sufrido un impacto inconmensurable”.

Ante este escenario, afirman que el aumentar la movilidad generará un alza en los casos de coronavirus en el país, lo que el sistema de salud “no tiene la capacidad de soportar”.

“Es crucial recuperar la lógica sanitaria, es decir, la concordancia entre la situación epidemiológica y las medidas que se adoptan. Necesitamos urgentemente reformular el plan paso a paso y mejorar la temporalidad de las medidas. Cualquier aumento de movilidad va a generar mayores contagios, lo que lamentablemente el sistema de salud no tiene capacidad de soportar”, señalan en un comunicado firmado por la Sociedad Chilena de Microbiología (Somich), Sociedad Chilena de Salubridad (Sochisal), Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica (Sochinep), Sociedad Chilena de Epidemiología (Sochepi), Soeciedad Médica de Cuidados Paliativos Chile (SMCPC), Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología (SCAI), Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias (SER) y el propio Colegio Médico.

La implementación del permiso, recalcan, podría llevar a la “confusión” en la población y generar “una sensación de seguridad que no es tal y que no va en línea de la comunicación de riesgo, siendo contradictorio respecto del mensaje de autocuidado que se debe promover, tanto en las personas vacunadas como no vacunadas. A esto, se suman los enormes dificultades para fiscalizar el cumplimiento de medidas de este tipo”.