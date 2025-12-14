De un cuarto lugar a La Moneda: cómo aumentaron los votantes de José Antonio Kast en tres elecciones presidenciales

José Antonio Kast suma tres incursiones presidenciales. Su primera postulación fue en 2017, la segunda en 2021 y la tercera este año, mostrando una evolución, en términos de votos obtenidos, más que significativa.

Y fue justamente esta candidatura la vencida, dejando atrás a su contendora del Partido Comunista, Jeannette Jara.

El dicho dice “el que la sigue la consigue”, y en el caso del abanderado republicano eso se cumplió. Kast logró imponerse con el 58,61% de las preferencias, de acuerdo con los registros del Servel con el 83,43% de las mesas escrutadas. Hasta esta hora sumaba más de seis millones de votos.

Pero no fue de la noche a la mañana.

En su primera candidatura, cuando postuló a La Moneda como independiente -había renunciado a la UDI en mayo de 2016- obtuvo sólo el 7,93% de los votos válidamente emitidos.

Quedó en cuarto lugar entre ocho candidatos, obteniendo 523.375 votos, tras Sebastián Piñera (36,64%), Alejandro Guillier (22,7%) y Beatriz Sánchez (20,27%).

Debate presidencial septiembre de 2017. Dedvi Missene

Cuatro años más tarde y tras fundar el Partido Republicano (2020), en las elecciones de noviembre de 2021, el otrora parlamentario logró pasar a segunda vuelta.

En la primera votación obtuvo el 27,91% de las preferencias, con 1.961.779 votos, e incluso superó en esa instancia a Gabriel Boric (25,82%). Luego, eso sí, se quedó atrás.

Para el balotaje de 2021, el bolsón de sufragios del republicano creció, aunque tampoco le alcanzó para imponerse. Obtuvo 3.650.662 votos, mientras que el candidato del Frente Amplio consiguió cerca de un millón más: 4.621.231 votos.

Este año, en tanto, Kast superó ampliamente los votos que obtuvo hace cuatro años. En la primera vuelta presidencial de este 2025 conquistó 23,92% de las preferencias, 3.097.717 sufragios, versus los 3.476.615 de Jara.