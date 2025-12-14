VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    De un cuarto lugar a La Moneda: cómo aumentaron los votantes de José Antonio Kast en tres elecciones presidenciales

    El abanderado del Partido Republicano pasó de obtener 523.375 votos en los comicios de 2017 a convertirse en el presidente electo de Chile.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    José Antonio Kast emitiendo su voto en esta segunda vuelta. KARIN POZO/ATONCHILE

    José Antonio Kast suma tres incursiones presidenciales. Su primera postulación fue en 2017, la segunda en 2021 y la tercera este año, mostrando una evolución, en términos de votos obtenidos, más que significativa.

    Y fue justamente esta candidatura la vencida, dejando atrás a su contendora del Partido Comunista, Jeannette Jara.

    El dicho dice “el que la sigue la consigue”, y en el caso del abanderado republicano eso se cumplió. Kast logró imponerse con el 58,61% de las preferencias, de acuerdo con los registros del Servel con el 83,43% de las mesas escrutadas. Hasta esta hora sumaba más de seis millones de votos.

    Pero no fue de la noche a la mañana.

    En su primera candidatura, cuando postuló a La Moneda como independiente -había renunciado a la UDI en mayo de 2016- obtuvo sólo el 7,93% de los votos válidamente emitidos.

    Quedó en cuarto lugar entre ocho candidatos, obteniendo 523.375 votos, tras Sebastián Piñera (36,64%), Alejandro Guillier (22,7%) y Beatriz Sánchez (20,27%).

    Debate presidencial septiembre de 2017. Dedvi Missene

    Cuatro años más tarde y tras fundar el Partido Republicano (2020), en las elecciones de noviembre de 2021, el otrora parlamentario logró pasar a segunda vuelta.

    En la primera votación obtuvo el 27,91% de las preferencias, con 1.961.779 votos, e incluso superó en esa instancia a Gabriel Boric (25,82%). Luego, eso sí, se quedó atrás.

    Para el balotaje de 2021, el bolsón de sufragios del republicano creció, aunque tampoco le alcanzó para imponerse. Obtuvo 3.650.662 votos, mientras que el candidato del Frente Amplio consiguió cerca de un millón más: 4.621.231 votos.

    Este año, en tanto, Kast superó ampliamente los votos que obtuvo hace cuatro años. En la primera vuelta presidencial de este 2025 conquistó 23,92% de las preferencias, 3.097.717 sufragios, versus los 3.476.615 de Jara.

    Más sobre:José Antonio KastElecciones 2025votos kastServelvotación Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric desde La Moneda tras resultado del balotaje: “Entregaremos un país en marcha”

    Jeannette Jara se reúne con José Antonio Kast en comando del presidente electo

    Desde Buenos Aires, La Paz y Brasil: líderes de la región celebran aplastante triunfo de José Antonio Kast

    Boric inicia su cuenta regresiva

    Una segunda vuelta previsible

    El largo camino de José Antonio Kast para llegar a La Moneda

    Lo más leído

    1.
    Jara gana en la votación en el extranjero, pero reduce el porcentaje de apoyo a Boric en la elección contra Kast el 2021

    Jara gana en la votación en el extranjero, pero reduce el porcentaje de apoyo a Boric en la elección contra Kast el 2021

    2.
    Polémico mensaje de Lipigas enfureció al comando de Jara y derivó en una denuncia penal de la compañía

    Polémico mensaje de Lipigas enfureció al comando de Jara y derivó en una denuncia penal de la compañía

    3.
    “Monitoreo y alertas no están comprometidas”: Sernageomin aclara que volcán Villarrica cuenta con más de 30 equipos operativos y red en línea para vigilancia

    “Monitoreo y alertas no están comprometidas”: Sernageomin aclara que volcán Villarrica cuenta con más de 30 equipos operativos y red en línea para vigilancia

    4.
    Incautan decenas de restos arqueológicos en vivienda de Paihuano: corresponderían a culturas Chinchorro, Changa o Diaguita

    Incautan decenas de restos arqueológicos en vivienda de Paihuano: corresponderían a culturas Chinchorro, Changa o Diaguita

    5.
    Minuto a minuto | Segunda vuelta presidencial 2025: Chile elige a José Antonio Kast por sobre Jeannette Jara

    Minuto a minuto | Segunda vuelta presidencial 2025: Chile elige a José Antonio Kast por sobre Jeannette Jara

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Jeannette Jara se reúne con José Antonio Kast en comando del presidente electo
    Chile

    Jeannette Jara se reúne con José Antonio Kast en comando del presidente electo

    Boric inicia su cuenta regresiva

    Una segunda vuelta previsible

    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal
    Negocios

    El plan de Kast para los primeros 3 meses: cuatro proyectos de ley, medidas administrativas e instructivos de austeridad fiscal

    Gremios empresariales valoran triunfo de Kast y ponen el foco en seguridad, crecimiento y estabilidad

    José Luis Daza celebra triunfo de Kast y destaca histórica votación

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile
    Tendencias

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Who is Jose Antonio Kast, the new President of Chile?

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Oxígeno para Xabi Alonso: Mbappé y Rodrygo le dan un triunfo necesario al Real Madrid en la liga española
    El Deportivo

    Oxígeno para Xabi Alonso: Mbappé y Rodrygo le dan un triunfo necesario al Real Madrid en la liga española

    Arturo Vidal aborda su futuro en Colo Colo y le deja un recado al próximo Presidente de Chile

    ¿Se acerca a la U? La decisión de Eduardo Vargas en torno a su futuro en Audax Italiano

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Desde Buenos Aires, La Paz y Brasil: líderes de la región celebran aplastante triunfo de José Antonio Kast
    Mundo

    Desde Buenos Aires, La Paz y Brasil: líderes de la región celebran aplastante triunfo de José Antonio Kast

    “Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo”: Milei felicita a Kast tras triunfo en segunda vuelta

    Machado afirma que para conseguir la “libertad” en Venezuela hace falta la “fuerza”

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas