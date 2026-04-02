Trump estaría considerando destituir a la fiscal general de EE.UU. Pam Bondi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría considerado destituir a Pam Bondi como fiscal general después de la polémica suscitada por su gestión del caso del desaparecido Jeffrey Epstein, en especial en el manejo de sus archivos.

En su reemplazo, el mandatario estadounidense colocaría el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, al cual él mismo promovió al cargo en enero de 2025.

Imagen @epaleezeldin en X.

De acuerdo a CNN, Trump preguntó a diferentes funcionarios de su entorno sobre la posibilidad de reemplazar a Bondi, quien deberá declarar a finales de este mes en el Capitolio en relación con la investigación del Congreso sobre el fallecido delincuente sexual.

Bondi fue sido citada a declarar el 14 de abril por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, en relación con la indagatoria del Departamento de Justicia sobre Epstein, quien murió en su celda en 2019.

El jefe de Estado norteamericano, según las fuentes consultadas por el medio, también se ha mostrado furioso porque la fiscal no ha investigado lo suficiente a sus oponentes políticos.

En septiembre del año pasado, Trump publicó públicamente un mensaje en redes sociales que parecía estar dirigido directamente a Bondi.

“Pam: He revisado más de 30 declaraciones y publicaciones que dicen que, en esencia, es la misma vieja historia de la última vez: pura palabrería y ninguna acción. No se está haciendo nada” , escribió en una publicación en Truth Social que luego borró, como informó The Independent.

Imagen Europa Press

Sin embargo, el presidente aún no ha tomado una decisión final sobre la permanencia de la prosecutora general en su cargo. Es más, este miércoles ella lo acompañó a la audiencia del Tribunal Supremo para escuchar los argumentos orales sobre las leyes de ciudadanía por derecho de nacimiento.

Poco después Trump afirmó en un comunicado a The New York Times que “la fiscal general Pam Bondi es una persona maravillosa y está haciendo un buen trabajo” , mientras que una fuente le dijo a CNN que ambos estaban trabajando “como de costumbre”.

Los planes para reemplazar a Bondi surgieron inicialmente en enero, pero luego se dejaron de lado cuando la controversia en torno a Epstein perdió protagonismo en las noticias, siendo reemplazado por los disturbios en Minnesota y luego por el conflicto en Irán.

Ante esto, algunos altos funcionarios del Departamento de Justicia creían que el problema que había causado los archivos del financista durante un año finalmente había quedado atrás, según una fuente que habló con CNN.

Sin embargo, el lunes volvió a circular en el Ala Oeste de la Casa Blanca el rumor de que Trump quería reemplazar a Bondi por Zeldin.