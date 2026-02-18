Defensa rechaza existencia de “amarres” en Subsecretaría de FF.AA. y tilda cuestionamientos de “incomprensibles”

03 DE MARZO 2019 / SANTIAGO Esta mañana el Presidente del PC junto a dirigentes de la colectividad, fijaron posición frente a la nueva ley de financiamiento, sobre el actual estatus jurídico que rige a las Fuerza Armadas chilenas y que han permitido graves hechos de corrupción. (Galo Eidelstein) FOTO: AILEN DÍAZ/AGENCIAUNO

El Ministerio de Defensa Nacional, encabezado por Adriana Delpiano, defendió este miércoles los nombramientos realizados por la Subsecretaría de Fuerzas Armadas (FF.AA) en cargos de directores de Departamento, a días de finalizar el gobierno.

El subsecretario Galo Eidelstein (PC) ha enfrentado cuestionamientos en las últimas semanas por la designación de Jessica Tapia como directora del Departamento de Estudios y Análisis, lo que desde la oposición ha sido calificado como un “amarre” en la repartición. La Unión Demócrata Independiente (UDI) también cuestionó el nombramiento de Felipe Chandía como jefe del Departamento de Servicios Generales, en el marco de un concurso realizado en 2024.

A través de una declaración pública, el Ministerio de Defensa calificó de “incomprensibles” las críticas y sostuvo que las designaciones se realizaron tras concursos públicos ajustados a la normativa vigente.

La cartera afirmó que los procesos se efectuaron conforme a los estándares fijados por la Contraloría y mediante una consultora —Táctica Consultores— seleccionada a través de licitación pública.

Asimismo, la secretaria de Estado señaló que “la Subsecretaría para las FF.AA. ha ejercido sus atribuciones en completa concordancia y respeto de la legislación vigente”.

MINISTRA DE DEFENSA, ADRIANA DELPIANO

En esa línea, la cartera recordó que, de acuerdo con el Estatuto Administrativo, las jefaturas de departamento forman parte de la carrera funcionaria, basada en principios jerárquicos, profesionales y técnicos. Según Defensa, ello garantiza que los cargos sean provistos mediante procesos transparentes y objetivos, “sin importar la afiliación o sensibilidad política” de los postulantes.

Tapia ha estado vinculada al Partido Comunista (PC), colectividad en la que milita el subsecretario Eidelstein, de quien fue asesora, y se desempeñó como directora de la carrera de Derecho en la extinta Universidad Arcis.

Frente a las críticas, el ministerio sostuvo que “pareciera entenderse que quienes levantan dichos cuestionamientos buscarían designar de manera directa -sobre la base de afinidades políticas y pasando por sobre las normas vigentes-, cargos propios de la carrera funcionaria, degradando la función pública”.

Desde Defensa también lamentaron lo que calificaron como un “enlodamiento” hacia las nuevas jefaturas, señalando que estas provienen tanto de la actual administración como del gobierno anterior.

“Ante esto, el Ministerio de Defensa Nacional expresa su preocupación por las consecuencias de dichos cuestionamientos, en contraposición con el necesario resguardo de la función pública y el fortalecimiento de una carrera funcionaria al servicio del Estado”, agregan.

Asimismo, explicaron que cuando inició el gobierno de la actual administración, “todas las jefaturas” de los departamentos de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas “venían de la administración anterior, incluyendo designaciones entre uno o dos meses antes del traspaso de mando”.