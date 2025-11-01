Hallan cuerpo de adolescente que era buscado tras extraviarse en el río Maipo

Este sábado la delegada presidencial de Talagante, Stephanie Duarte, confirmó el hallazgo, por parte de los equipos de búsqueda, del joven de 15 años extraviado hace unos días en el río Maipo, en la comuna de Isla de Maipo.

Al respecto, la delegada señaló en un punto de prensa realizado en el sitio del hallazgo: “Estamos acompañando también a las familias, y luego desde un trabajo fuerte y una acción por parte de las instituciones que me acompañan, se logró identificar el cuerpo del joven Adrián de 15 años y quienes fueron los primeros que recibieron su noticia es su familia”.

La noticia se dio a conocer tras el hallazgo efectuado por uno de los buzos, atisbo que se produjo hacia alrededor de las 11.15 horas, en el sector de La Villita.

Además, el hallazgo se produce tras tres días de intensa búsqueda desde su desaparición.

Qué sucedió

Se trata de un menor de edad, quien, según distintas fuentes, es un adolescente boliviano de 14 años, quien habría sido visto por última vez en calle Gálvez del sector La Villita.

De acuerdo a la información proporcionada por Carabineros, el menor de edad acudió junto a otros tres jóvenes hasta el sector, ingresando al Río Maipo, el cual no está apto para el baño. Fue en dicha instancia cuando los adolescentes perdieron de vista a su amigo, reportando esta situación a la institución policial.

Foto: Carabineros de Chile

Tras ser notificados, Carabineros arribó al lugar para verificar el hecho, informando sobre esta desaparición a la Fiscalía, desde donde instruyeron el trabajo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).