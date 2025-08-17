Ministra Delpiano condena nueva detención de tres militares por tráfico de drogas en Puerto Aysén

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano (PPD), condenó la detención de tres cabos del Ejército que este domingo recogieron una encomienda con más de 11 kilos de drogas en la comuna de Puerto Aysén, en el extremo sur del país.

De acuerdo a la Fiscalía Metropolitana Occidente, la aprehensión se produjo durante una entrega vigilada de la sustancia ilícita, a través de un paquete que sería retirado desde una oficina de Chilexpress, lo que resultó con los militares y un civil aprehendidos, que este domingo serán formalizados por tráfico de drogas en la Región de Aysén.

A raíz de esto, la titular de Defensa, abordó la detención de los miembros de la institución castrense a través de su cuenta en X.

“Completamente inaceptable lo ocurrido en Puerto Aysén, donde la Brigada Antinarcóticos de la PDI detuvo a tres integrantes del Regimiento N°8 Chiloé”, partió señalando la secretaria de Estado.

La autoridad también afirmó que conversó con el comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, quien le hizo entrega de un informe detallando lo ocurrido y se comprometió a colaborar con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

“Situaciones como estas no son tolerables, por lo que estamos reforzando todas las medidas en las tres ramas de las FF.AA. y trabajando también en un aumento de las sanciones”, enfatizó Delpiano.

Piden nueva citación a comisión de Defensa

Ante este nuevo hecho que involucra a miembros de las Fuerzas Armadas con el tráfico de sustancias ilícitas, es que se solicitó que se extienda una nueva invitación a Delpiano para concurrir a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para este martes.

El requerimiento fue presentado por el diputado Andrés Jouannet (Amarillos por Chile) durante esta tarde, quien envió un oficio al presidente de la comisión, el diputado Enrique Lee (independiente), para que curse la citación.

“Este hecho es de la máxima gravedad, pues corresponde al tercer caso de tráfico de drogas en los últimos meses en las FF.AA. No cabe duda de que estos hechos atentan contra la seguridad nacional y el Estado de Derecho”, asegura el diputado, quien agrega que la invitación se produzca para que se explique “en detalle las condiciones en que se produjeron estos hechos, y la acción tomada por las Fuerzas Armadas de Chile, antes, durante y después de conocerse este nuevo caso de tráfico de drogas”, señala el escrito presentado por Jouannet.

En la misma línea, el parlamentario insistió en que se convoque al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para abordar los casos de tráfico de drogas en las fuerzas armadas.

“El crimen organizado está colonizando nuestras Fuerzas Armadas. Esto no es un caso, son tres. Estamos hablando de 11 kilos de droga. Aquí el Presidente de la República debe citar a Cosena, que el Presidente de la República termine con su frivolidad y no entender el problema grave que tenemos en Chile hoy día respecto del crimen organizado y de cómo el crimen organizado ha entrado a las Fuerzas Armadas”, planteó Jouannet.

Ejército rechaza conducta de militares

A través de un comunicado, la IV División de Ejército, rechazó la conducta de los miembros detenidos esta jornada.

“El Ministerio Público a cargo de la investigación, dispuso que los detenidos fueran trasladados al cuartel de la PDI en Coyhaique, quedando a la espera de la audiencia de control de detención ante el Juzgado de Garantía, programada para el día 17 de agosto de 2025″, agrega la división castrense.

Asimismo, agregan que “la IV División de Ejército, junto con rechazar toda actividad ilícita que va en contra de los valores y principios institucionales, reitera su compromiso con el cumplimiento de la legalidad vigente y su plena colaboración con las autoridades competentes en el desarrollo de las diligencias para el esclarecimiento de los hechos”.