Desaforado diputado Francisco Pulgar vuelve a arresto domiciliario total

Acogiendo los argumentos de la Fiscalía del Maule, la Corte de Apelaciones de Talca revocó la modificación de la medida cautelar que mantiene el desaforado diputado Francisco Pulgar.

La semana pasada, el lunes 10 de noviembre, el Juzgado de Garantía de Talca había sustituido su arresto domiciliario total por un régimen de reclusión parcial nocturna en su hogar.

El tribunal de alzada revocó esa decisión y el desaforado legislador deberá volver a cumplir con arresto total en su domicilio.

Al contar con arresto nocturno, Pulgar pudo salir a hacer campaña para su postulación independiente a senador por la Región del Maule y votar en los comicios del domingo.

No resultó electo, consiguió 39.127 votos, el 5,61% de las preferencias.

El Ministerio Público está solicitando 12 años de cárcel para el legislador al que acusan como autor de un delito de violación reiterada de una menor de edad.