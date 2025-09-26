Desbordes y nuevo aniversario del 18 de octubre: “No veo un escenario en el horizonte de un estallido con el nivel de violencia que hubo”

Durante la mañana de este viernes, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió al próximo aniversario del 18 de octubre apuntando que ve difícil que se repliquen los hechos de violencias que ocurrieron en 2019.

En conversación con El Mostrador es que el alcalde señaló que “ayer me reuní con comercio de la zona cero, justo ayer, están muy preocupados de lo que pasa el 18 de octubre, tengo que hablar con el delegado presidencial para ver cuáles son las medidas que se van a tomar”.

Según agregó, “No veo un escenario en el horizonte de un estallido con el nivel de violencia que hubo en 2019, porque la gente, que en ese minuto adhería a la idea de que la violencia era la única forma de lograr los cambios, eso decían todas las encuestas, hoy día ya no piensa igual”.

De acuerdo a lo que explicó “la gente siente que la violencia no logró nada y que al revés, perjudicó, dañó, afectó y peor aún, a los que más necesitan, pérdidas de trabajo, inversiones, etcétera”.

En la ocasión, además cuestionó a los políticos que no apoyaron el acuerdo que se firmó entre diferentes sectores políticos, y del cual fue parte, apuntando que “todavía sigue habiendo una mirada de un grupo de personas que dice que el estallido fue sólo violencia y escuchaba a algunos diputados que decían: no como la derecha cobarde, no cierto, que entregó el país. Yo estuve por defender y la verdad que esa gente, diputadas, diputados, dirigentes políticos, hasta algún candidato presidencial, yo no los vi decir nada. La verdad que, hasta donde yo sé, estaban escondidos debajo del catre en ese minuto”.

“Los que salimos a la calle a intentar buscar un acuerdo, una salida pacífica, con carabineros completamente desbordados, fuimos un puñado de personas. Entonces, en ese contexto, primero, ojalá, para que esto no se repita, que la gente que sólo vio violencia entienda que hubo cientos de miles de personas pidiendo cambios que no se han concretado”, señaló.

De igual forma cuestionó a quienes defienden la violencia apuntando que “del otro lado tenemos, al otro extremo, que te dice que fue todo flores, la revolución de Terciopelo, y aquí nadie cometió ningún delito violento, ni nadie quemó nada, y se les olvidaron los saqueos, los incendios, la destrucción, la agresión a carabineros, etcétera”.

Es así como Desbordes finalmente apuntó que “de cara a un 18 de octubre o a lo que viene para el próximo gobierno, ojalá que esa enorme mayoría que está al medio de estos dos extremos entienda que sigue latente una demanda ciudadana importante. Yo no creo que por ningún lado haya habido un estallido de violencia otra vez, pero sí puede haber cientos de miles de personas manifestándose pacíficamente, porque tenemos que como sociedad abordar estos cambios que son urgentes”.

Elecciones presidenciales

En la ocasión, Desbordes además abordó la próxima elección presidencial apuntando que “veo mucha gente de centro, centro izquierda, que no quiere votar por Jara”.

Según mencionó Desbordes, que apoya la candidatura de Evelyn Matthei, “no descarto un escenario Matthei Kast (en segunda vuelta), fíjate, yo pensaba que eso era una locura, pero hoy día no lo descarto”, agregando que “escucho mucha gente apolítica, que generalmente habría votado centro izquierda, y que hoy día me dicen, no Mario, yo no voy a votar por Jannette Jara, yo voy a votar por Matthei, me siento más cómodo con lo que está planteando, o la verdad que sabemos que Jara no le gana a José Antonio”.

“La verdad que falta harto, yo creo que quedan los dos meses importantes de campaña, quedan debates, queda propaganda, queda mucho todavía, y por lo tanto esta elección yo creo que está completamente abierta”, apuntó.