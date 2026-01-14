SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Desde hoteles hasta un club house: Contraloría detecta más de 400 construcciones irregulares vecinas al Parque Nacional La Campana

    Las edificaciones, entre las que se cuentan hoteles y un club house, se ubican en las comunas de Olmué e Hijuelas, cuyos municipios tienen un plazo de 60 días para regularizar las obras o clausurarlas.

    Por 
    Lya Rosen
    Parque Nacional La Campana

    La Contraloría Regional de Valparaíso dio a conocer este miércoles los resultados de su indagación para verificar si entidades estatales habían adoptado las medidas para resguardar el área protegida del Parque Nacional La Campana, descubriendo un total de 416 propiedades sin las autorizaciones necesarias por parte de los municipios de Olmué e Hijuelas.

    Tras la fiscalización, realizada entre el 1 de enero de 2022 y 31 de diciembre de 2024, como revela su informe N° 518/2025, la CGR también descubrió en ambas comunas hoteles y un club house, colindantes al parque, cuyos permisos no dan cuenta de las edificaciones que realmente existen y obras que no coinciden con los permisos otorgados.

    Ante esto, la Contraloría regional pidió a ambas municipalidades tomar las medidas necesarias para que se regularicen las construcciones irregulares y su funcionamiento o, en el caso contrario, se disponga su clausura. Para efectuarlas y acreditarlas efectivamente, los municipios tienen un plazo de 60 días.

    El caso de la comuna de Olmué

    En Olmué, la CGR identificó que 321 (el 81%) de un total de 396 propiedades revisadas en su zona rural, adyacentes al Parque La Campana, tienen edificaciones que no fueron autorizadas por la Dirección de Obras Municipales local.

    Ante este crecimiento irregular, incrementado en los últimos 20 años y que no ha sido atendido por el municipio, ya que no presenta medidas tendientes a detenerlo, la Contraloría iniciará un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

    La auditoría también permitió verificar que en el mismo Olmué, en parte de los terrenos colindantes a La Campana, funcionan dos establecimientos hoteleros -el Biósfera Lodge y Montañas de Olmué- con permisos de edificación que no dan cuenta de las edificaciones que realmente existen.

    Además, en el primer caso, el inmueble carece de patente comercial, mientras que el segundo tiene una patente otorgada para un recinto distinto al existente.

    Las propiedades sin permiso en Hijuelas

    En Hijuelas, en tanto, 95 (25,4%) de 374 propiedades revisadas en el área rural de la comuna no cuentan con permiso de edificación. Al respecto, el municipio señaló que mantiene en ejecución medidas para regularizar los casos.

    Acá, además la CGR comprobó que en un predio existe un club house, dos canchas de tenis, un gimnasio, dos piscinas, caballerizas, corrales y un área de motocross, obras que no coinciden con los permisos otorgados.

    Más sobre:ContraloríaValparaísoParque Nacional La CampanaOlmuéHijuelasConstrucciones irregulares

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Suspenden proceso de formalización contra Miguel Ángel Calisto por contar con nuevo fuero como senador electo

    Partido Nacional Libertario anuncia que no formará parte del gobierno de José Antonio Kast

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    Fondo Sartor Proyección, administrado por Toesca, solicita quiebra de inmobiliaria por deuda de más de $2 mil millones

    Sichel va más allá en pugna por Estadio Nacional e ingresa segundo recurso de protección

    El discurso con miras a la ONU de Michelle Bachelet en Congreso Futuro

    Lo más leído

    1.
    Le faltó un trámite: gobierno aclara que detenido por disparar a carabineros en megatoma no ha recibido pensión de gracia

    Le faltó un trámite: gobierno aclara que detenido por disparar a carabineros en megatoma no ha recibido pensión de gracia

    2.
    Así fue como se negoció en el Senado la Ley Nain-Retamal que terminó favoreciendo a Claudio Crespo en el caso Gatica

    Así fue como se negoció en el Senado la Ley Nain-Retamal que terminó favoreciendo a Claudio Crespo en el caso Gatica

    3.
    Sangre, contradicciones y hostigamientos: las pistas que llevaron a la detención de tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil

    Sangre, contradicciones y hostigamientos: las pistas que llevaron a la detención de tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil

    4.
    Boric anuncia que formalizará la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    Boric anuncia que formalizará la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    5.
    Encuentran carnet de Julia Chuñil en casa de uno de sus hijos: los detalles del control de detención de imputados en el caso

    Encuentran carnet de Julia Chuñil en casa de uno de sus hijos: los detalles del control de detención de imputados en el caso

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    Desde hoteles hasta un club house: Contraloría detecta más de 400 construcciones irregulares vecinas al Parque Nacional La Campana
    Chile

    Desde hoteles hasta un club house: Contraloría detecta más de 400 construcciones irregulares vecinas al Parque Nacional La Campana

    Suspenden proceso de formalización contra Miguel Ángel Calisto por contar con nuevo fuero como senador electo

    Partido Nacional Libertario anuncia que no formará parte del gobierno de José Antonio Kast

    Fondo Sartor Proyección, administrado por Toesca, solicita quiebra de inmobiliaria por deuda de más de $2 mil millones
    Negocios

    Fondo Sartor Proyección, administrado por Toesca, solicita quiebra de inmobiliaria por deuda de más de $2 mil millones

    El dólar logra nuevos mínimos desde 2023, con la mirada puesta en la decisión sobre aranceles

    Actividad económica de Estados Unidos repuntó a fines de 2025 por compras navideñas

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales
    Tendencias

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Pellegrini no es el único: Real Madrid sufre un nuevo ‘alcorconazo’ ante un equipo de Segunda División
    El Deportivo

    Pellegrini no es el único: Real Madrid sufre un nuevo ‘alcorconazo’ ante un equipo de Segunda División

    Adiós al Egipto de Salah: el golazo de Sadio Mané que convierte a Senegal en el primer finalista de la Copa África

    Primera victoria de Pellegrini en 2026: el Betis le remonta al Elche de Dituro y avanza en la Copa del Rey

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”
    Cultura y entretención

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN
    Mundo

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”

    Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender