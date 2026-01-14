Desde hoteles hasta un club house: Contraloría detecta más de 400 construcciones irregulares vecinas al Parque Nacional La Campana

La Contraloría Regional de Valparaíso dio a conocer este miércoles los resultados de su indagación para verificar si entidades estatales habían adoptado las medidas para resguardar el área protegida del Parque Nacional La Campana, descubriendo un total de 416 propiedades sin las autorizaciones necesarias por parte de los municipios de Olmué e Hijuelas.

Tras la fiscalización, realizada entre el 1 de enero de 2022 y 31 de diciembre de 2024, como revela su informe N° 518/2025, la CGR también descubrió en ambas comunas hoteles y un club house, colindantes al parque, cuyos permisos no dan cuenta de las edificaciones que realmente existen y obras que no coinciden con los permisos otorgados.

Ante esto, la Contraloría regional pidió a ambas municipalidades tomar las medidas necesarias para que se regularicen las construcciones irregulares y su funcionamiento o, en el caso contrario, se disponga su clausura. Para efectuarlas y acreditarlas efectivamente, los municipios tienen un plazo de 60 días.

El caso de la comuna de Olmué

En Olmué, la CGR identificó que 321 (el 81%) de un total de 396 propiedades revisadas en su zona rural, adyacentes al Parque La Campana, tienen edificaciones que no fueron autorizadas por la Dirección de Obras Municipales local.

Ante este crecimiento irregular, incrementado en los últimos 20 años y que no ha sido atendido por el municipio, ya que no presenta medidas tendientes a detenerlo, la Contraloría iniciará un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

La auditoría también permitió verificar que en el mismo Olmué, en parte de los terrenos colindantes a La Campana, funcionan dos establecimientos hoteleros -el Biósfera Lodge y Montañas de Olmué- con permisos de edificación que no dan cuenta de las edificaciones que realmente existen.

Además, en el primer caso, el inmueble carece de patente comercial, mientras que el segundo tiene una patente otorgada para un recinto distinto al existente.

Las propiedades sin permiso en Hijuelas

En Hijuelas, en tanto, 95 (25,4%) de 374 propiedades revisadas en el área rural de la comuna no cuentan con permiso de edificación. Al respecto, el municipio señaló que mantiene en ejecución medidas para regularizar los casos.

Acá, además la CGR comprobó que en un predio existe un club house, dos canchas de tenis, un gimnasio, dos piscinas, caballerizas, corrales y un área de motocross, obras que no coinciden con los permisos otorgados.