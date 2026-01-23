Detienen a carabinera vinculada al millonario robo a Brinks en Rancagua

Una carabinera en servicio fue detenida por estar vinculada con la banda que perpetró el millonario robo a la sucursal Brinks en Rancagua, el 16 de agosto de 2024.

Así lo confirmó la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. “Confirmar la detención de esta funcionaria de Carabineros, que fue detenida en el día de hoy, en el marco de una investigación que se está desarrollando por el robo de una sucursal Brinks, en agosto del año 2024”, sostuvo la autoridad.

Asimismo, precisó que las diligencias se enmarcan en una investigación que está en curso, por lo que se limitó a dar detalles de la misma.

“Los detalles de la detención y los elementos que la configuran se entregarán en el control de detención”, indicó.

Desde al institución uniformada confirmaron la desvinculación de la funcionaria. A través de un comunicado, expresaron que se le dio de baja debido a “la existencia de antecedentes que dan cuenta de faltas graves a la ética profesional, constitutivas de delito , las cuales estarían vinculadas a un robo que afectó a una empresa de valores en la comuna de Rancagua”.

“Carabineros de Chile reitera que este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores y principios que rigen el actuar institucional, motivo por el cual se aplican con rigor las medidas administrativas correspondientes, en concordancia con la política de tolerancia cero frente a hechos que vulneren la legalidad y la probidad”, señalaron.

Cabe recordar que el caso generó gran repercusión mediática por ocurrir a plena luz del día. De acuerdo al reporte de las autoridades, la banda habría sustraído más de 11 mil millones de pesos desde una sucursal de la empresa Brinks. Por este caso ya se ha formalizado a 20 personas, y actualmente se siguen realizando diligencias para encontrar la totalidad del dinero sustraído.