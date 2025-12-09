Detienen a conductor de bus que se fugó tras volcar en la Ruta 68: 25 personas resultaron lesionadas

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría de Quilpué logró la detención de un conductor de bus el cual huyó tras volcar en la Ruta 68 durante la tarde del lunes.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:50 horas, en el kilómetro 35 de la ruta, donde el sujeto perdió el control del vehículo volcando y dejando un saldo de 25 pasajeros heridos.

El individuo, identificado como L.A.L.P. (de 33 años), fue detenido a las 21:30 horas del lunes en un domicilio ubicado en el sector de Pompeya Sur, y mantiene 20 reiteraciones por diferentes delitos.

Tras su detención el sujeto fue trasladado hasta el Hospital de Quilpué donde se le practicó una alcoholemia, un narcotest y constatación de lesiones.