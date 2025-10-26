SUSCRÍBETE
Nacional

Detienen a delincuente con tobillera electrónica que intentó atropellar a un carabinero en Conchalí

El sujeto de 38 años fue arrestado luego de protagonizar dos robos con intimidación y una persecución por calles del norte de Santiago. El hombre tenía una orden de detención vigente.

Por 
Roberto Martínez

Un delincuente con un nutrido historial policial fue detenido la tarde de este sábado por Carabineros, tras protagonizar dos robos con intimidación y una persecución policial que se extendió por varias calles de las comunas de Conchalí y Huechuraba, en el sector norte de la Región Metropolitana.

El detenido fue identificado como Sam Israel Cofré Vargas, de 38 años, quien, según información policial, actuó acompañado de una mujer que aún no ha sido identificada.

De acuerdo con el relato de Carabineros, el individuo comenzó su recorrido delictual en una farmacia de Conchalí, donde intimidó a los trabajadores con un revólver para sustraer dinero y especies.

Posteriormente, Cofré asaltó a una mujer en la vía pública y huyó a bordo de una camioneta por calle Ignacio Carrera Pinto, iniciándose así una persecución controlada. Al operativo se sumó personal de la 54ª Comisaría de Huechuraba, que logró interceptar al sujeto tras un seguimiento de aproximadamente un kilómetro.

Durante el procedimiento, el antisocial habría intentado atropellar al sargento segundo Héctor Flores Caro, quien debió utilizar su arma de servicio, efectuando tres disparos que impactaron en el parabrisas del vehículo del fugitivo, sin dejar personas heridas.

Amplio prontuario

Una vez detenido, Carabineros verificó que Cofré mantenía una orden de aprehensión vigente por hurto simple, además de un amplio prontuario policial por delitos de robo con intimidación, hurto, receptación y porte ilegal de armas.

Al interior de la camioneta se encontró un revólver con el número de serie borrado, el cual será periciado por el Laboratorio de Criminalística (Labocar).

Asimismo, se descubrió que el detenido portaba una tobillera electrónica de Gendarmería, elemento que sugiere que se encontraba bajo supervisión judicial al momento de cometer los delitos.

Por su parte, la mujer que acompañaba al individuo logró huir durante la persecución y es intensamente buscada por las autoridades.

El fiscal de turno dispuso que la Sección de Investigación Policial (SIP) continúe las diligencias para esclarecer los hechos, mientras que Cofré Vargas fue puesto a disposición del Ministerio Público y será formalizado este domingo.

