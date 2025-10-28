SUSCRÍBETE
Nacional

Detienen a segundo implicado en el homicidio de un estudiante de 16 años ocurrido en Viña del Mar

El menor de 15 años aprehendido por este crimen pasará a control de detención durante este martes. Se suma a un adulto que ya fue enviado a prisión preventiva.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Imagen referencial de pena capital.

La noche de este lunes, se confirmó la detención de un segundo presunto implicado en el homicidio de un estudiante de 16 años, ocurrida en el centro de Viña del Mar.

El hecho ocurrió el pasado jueves 16 de octubre, cuando el joven se encontraba en el bandejón de la calle Álvarez, en la salida del Liceo Guillermo Rivera, donde la víctima cursaba su enseñanza media.

En la instancia, fue abordado por tres sujetos y uno de ellos, lo atacó con un arma cortopunzante, perdiendo la vida luego de haber sido trasladado hasta el Hospital Gustavo Fricke.

El ente persecutor confirmó el hecho e informó que se trata de un imputado menor de edad, el que pasará a control de detención durante este martes en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. Según trascendió, se trataría de un adolescente de 15 años, quien no registra antecedentes penales.

El sujeto, se suma a otro hombre de 18 años, identificado como Israel Olmedo Pacheco, quien fue detenido el viernes recién pasado, el que fue ubicado en el sector de La Isla, en la comuna de Concón.

Tras su formalización, fue enviado a prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Casablanca mientras se extienda la investigación, que se fijó en su caso en 100 días.

