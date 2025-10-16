Estudiante de 16 años muere tras ser apuñalado en la vía pública de Viña del Mar

Un estudiante de 16 años perdió la vida este jueves, luego de ser atacado con un arma blanca en la vía pública de la comuna de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.

El hecho ocurrió durante esta tarde, a eso de las 15.30 horas, en la salida del Liceo Guillermo Rivera, en el bandejón de la calle Álvarez, mientras se encontraba en el lugar.

Allí, de acuerdo a antecedentes preliminares, fue abordado por tres sujetos, cuando uno de ellos lo apuñaló de gravedad por causas que son materia de investigación.

Tras quedar malherido en el lugar, fue personal SAMU que le entregó la primera atención. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones el joven fue trasladado hasta el Hospital Gustavo Fricke, donde finalmente falleció.

Desde el Ministerio Público se instruyó la investigación de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y junto a la fiscalía de Valparaíso, concurrieron hasta el recinto médico para realizar las primeras diligencias, para luego trasladarse al sitio del suceso primario.