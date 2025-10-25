Detienen a presunto autor de homicidio a estudiante de 16 años en Viña del Mar

Durante la noche del viernes, la Policía de Investigaciones detuvo al presunto responsable del homicidio de un estudiante de 16 años, que fue apuñalado a la salida del Liceo Guillermo Rivera en Viña del Mar, el pasado 16 de octubre.

Los hechos investigados se remontan a la tarde del jueves 16 de octubre. La víctima se encontraba en el bandejón de calle Álvarez cuando fue abordado por al menos tres sujetos. Uno de ellos lo hirió con un arma cortopunzante.

En primera instancia el adolescente fue atendido por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), pero debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladado hasta el Hospital Gustavo Fricke, donde finalmente falleció.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, informó que el imputado fue ubicado en el sector La Isla de la comuna de Concón. Se trata de un hombre chileno de 18 años, sin antecedentes policiales, quien pasará a control de detención durante esta mañana, según comunicó la Fiscalía Regional de Valparaíso.

La seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Alejandra Romero, destacó el trabajo de la PDI y sostuvo: “Con esta acción quiero relevar que en Chile no hay impunidad y que ahora será la justicia quien determine el camino a seguir. Sabemos que en este minuto no hay nada que pueda dar tranquilidad a la familia del joven asesinado, pero esta detención es un paso firme en la búsqueda de justicia ante un hecho tan repudiable”.

“Nosotros insistimos, esperamos que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir y adicionalmente como Ministerio de Seguridad seguimos trabajando en coordinación con el área de educación para poder llevar también mayor seguridad a nuestros jóvenes en la región”, cerró.