SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Detienen a sujeto por su presunta participación en intento de encerrona que dejó a adolescente en riesgo vital en Maipú

    El individuo pasará este martes a control de detención y será formalizado por robo con homicidio frustrado.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Carabineros detiene a partícipe de encerrona frustrada en Maipú.

    Este lunes, un sujeto fue detenido por su presunta participación en el ataque con arma de fuego que dejó a un adolescente de 16 años en riesgo vital, tras un intento de encerrona ocurrido la semana pasada en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

    El imputado pasará este martes en la mañana a control de detención en el Noveno Juzgado de Garantía, donde será formalizado por el delito de robo con homicidio frustrado.

    El hecho ocurrió el viernes 27 de febrero, cuando un padre circulaba junto a su hijo en su vehículo. En ese contexto, ambos fueron interceptados por desconocidos que se movilizaban en otro automóvil en calle El Conquistador, entre Borgoño y Camino Rinconada.

    En ese momento, el conductor realizó una maniobra evasiva en reversa, instancia en que uno de los delincuentes disparó contra la camioneta. El menor recibió al menos un impacto balístico y debió ser trasladado vía aérea por Carabineros hasta la Clínica Las Condes, donde ingresó en riesgo vital.

    Durante esta jornada, Carabineros informó la detención en Santiago de un presunto involucrado en el hecho, tras una serie de diligencias investigativas realizadas en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Occidente.

    Más sobre:PolicialMaipúEncerrona

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ingresos fiscales vuelven a caer en enero por efecto base de comparación y gasto público se contrae

    Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada por dos drones

    Big Time Rush en Chile: la nostalgia como show

    Boccardo le resta importancia a si el proyecto de Sala Cuna Universal se tramita en esta o en la próxima legislatura

    Confirman primer caso autóctono de dengue en Isla de Pascua desde 2024

    Reportan incendio en embajada de EE.UU. en Arabia Saudita tras presunto ataque iraní

    Lo más leído

    1.
    ISP alerta alza de intoxicaciones en menores de edad por consumo no supervisado de melatonina

    ISP alerta alza de intoxicaciones en menores de edad por consumo no supervisado de melatonina

    2.
    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    Criteria: aprobación de Boric llega al 33% y un 48% de los encuestados valora forma en que Kast está preparando su gobierno

    3.
    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    4.
    Aterriza vuelo chárter con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos: dos contaban con orden de detención vigente

    Aterriza vuelo chárter con 34 chilenos deportados desde Estados Unidos: dos contaban con orden de detención vigente

    5.
    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Detienen a sujeto por su presunta participación en intento de encerrona que dejó a adolescente en riesgo vital en Maipú
    Chile

    Detienen a sujeto por su presunta participación en intento de encerrona que dejó a adolescente en riesgo vital en Maipú

    Boccardo le resta importancia a si el proyecto de Sala Cuna Universal se tramita en esta o en la próxima legislatura

    Confirman primer caso autóctono de dengue en Isla de Pascua desde 2024

    Ingresos fiscales vuelven a caer en enero por efecto base de comparación y gasto público se contrae
    Negocios

    Ingresos fiscales vuelven a caer en enero por efecto base de comparación y gasto público se contrae

    SQM proyecta aumento de 12% en producción de litio en firma conjunta con Codelco, tras ganancias de US$588 millones en 2025

    Klaus Kaempfe, de Credicorp, por conflicto en Irán: “Vemos una posibilidad de entrada al Ipsa”

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado
    Tendencias

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Nicolás Jarry estira su mala racha con una increíble derrota en Indian Wells
    El Deportivo

    Nicolás Jarry estira su mala racha con una increíble derrota en Indian Wells

    Fallece José Luis ‘Pelé’ Álvarez, bicampeón con Colo Colo y exjefe de seguridad albo

    “Son un desastre”: el informe arbitral que complica a Daniel Garnero en la UC tras el duelo con Ñublense

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000
    Tecnología

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Con capacidades fotográficas de Leica y más: así son el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Big Time Rush en Chile: la nostalgia como show
    Cultura y entretención

    Big Time Rush en Chile: la nostalgia como show

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada por dos drones
    Mundo

    Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada por dos drones

    Reportan incendio en embajada de EE.UU. en Arabia Saudita tras presunto ataque iraní

    “Por graves riesgos de seguridad”: EE.UU. llama a sus ciudadanos a abandonar de inmediato 14 países de Medio Oriente

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras