Detienen a sujeto por su presunta participación en intento de encerrona que dejó a adolescente en riesgo vital en Maipú

Este lunes, un sujeto fue detenido por su presunta participación en el ataque con arma de fuego que dejó a un adolescente de 16 años en riesgo vital, tras un intento de encerrona ocurrido la semana pasada en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

El imputado pasará este martes en la mañana a control de detención en el Noveno Juzgado de Garantía, donde será formalizado por el delito de robo con homicidio frustrado.

El hecho ocurrió el viernes 27 de febrero, cuando un padre circulaba junto a su hijo en su vehículo. En ese contexto, ambos fueron interceptados por desconocidos que se movilizaban en otro automóvil en calle El Conquistador, entre Borgoño y Camino Rinconada.

En ese momento, el conductor realizó una maniobra evasiva en reversa, instancia en que uno de los delincuentes disparó contra la camioneta. El menor recibió al menos un impacto balístico y debió ser trasladado vía aérea por Carabineros hasta la Clínica Las Condes, donde ingresó en riesgo vital.

Durante esta jornada, Carabineros informó la detención en Santiago de un presunto involucrado en el hecho, tras una serie de diligencias investigativas realizadas en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Occidente.