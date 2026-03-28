Detienen a sujeto que realizaba “cambiazo” de tarjetas a adultos mayores en San Ramón

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal San Ramón detuvieron a un sujeto acusado de cometer reiteradas estafas contra adultos mayores mediante la técnica conocida como “ cambiazo” de tarjetas bancarias.

El imputado, un ciudadano chileno mayor de edad con antecedentes policiales, operaba ofreciendo productos —principalmente paltas— a bajo costo para generar confianza en sus víctimas.

Según la investigación, al momento de realizar el cobro con tarjetas bancarias, el individuo aprovechaba instantes de distracción para intercambiar el plástico original por otro, quedándose con la tarjeta de la víctima y posteriormente retirando o utilizando el dinero disponible.

Detienen a sujeto que realizaba “cambiazo” de tarjetas a adultos mayores en San Ramón

De acuerdo con los antecedentes reunidos por la policía civil, al menos 11 personas fueron afectadas por esta modalidad, acumulando un perjuicio económico que supera los $20 millones.

El subcomisario Fabián Lagos, de la Bicrim San Ramón, explicó que este tipo de delitos se enfoca principalmente en personas mayores, debido a su mayor vulnerabilidad frente a engaños de este tipo.

La detención se concretó tras diversas diligencias investigativas que permitieron identificar al sujeto y establecer su participación en los hechos, quedando a disposición del Ministerio Público para su formalización.

Desde la PDI reiteraron el llamado a extremar las precauciones al momento de realizar pagos con tarjetas, especialmente frente a desconocidos, y a no perder de vista los medios de pago durante las transacciones.