Ciencia y Tecnología
    Nacional

    Detienen a un hombre por femicidio frustrado en Maipú: apuñaló a su esposa e hijo tras una discusión

    El sujeto mantenía antecedentes por violencia intrafamiliar, aunque no contaba con medidas cautelares.

    Paula Pareja

    Pasado el mediodía de este jueves, una mujer de 56 años se contactó vía telefónica con Carabineros de Maipú. Previamente, su esposo y conviviente, un hombre de 61 años, la había apuñalado a ella y a su hijo tras una discusión.

    Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la calle Isabel Riquelme. Según explicó el capitán Pablo Salazar Franzani, de la 25 Comisaría Maipú, la pareja mantenía una discusión cuando “el esposo la agrede con un arma blanca y le provoca una herida cortopunzante en su tórax".

    El hijo de ambos, un hombre de 38 años, intervino en la agresión y también fue herido por el victimario, quien le propició una herida cortopunzante en la zona de su ingle.

    Tras el doble ataque, el adulto mayor se encerró en el baño del domicilio, fue en ese momento cuando la mujer se contactó con Carabineros.

    “Carabineros fue rápidamente y procedió a la detención y le prestó los primeros auxilios a la víctima que se encontraba con gran sangramiento, tanto ella como su hijo", indicó Salazar.

    El hombre finalmente fue detenido y será formalizado por femicidio frustrado. En cuanto a las víctimas, la autoridad policial explicó que fueron trasladados al Hospital El Carmen, donde “se encuentran estables y fuera de riesgo vital”.

    Además, se incautó el arma con que el sujeto agredió a su esposa e hijo.

    El detenido mantenía antecedentes por violencia intrafamiliar, aunque no contaba con medidas cautelares.

    Más sobre:PolicialMaipúCarabinerosFemicidioApuñalar

