SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Detienen a venezolano implicado en intensa balacera que dejó un muerto y un herido en El Bosque

Personal de la PDI logró la captura de un sujeto, de 25 años, implicado en el ataque a tiros contra dos hombres chilenos el pasado 5 de agosto en esa comuna del sur de la capital. En la ocasión, al menos tres agresores abrieron fuego en más de 35 oportunidades.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios

Personal de la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la PDI logró este martes la captura de un ciudadano venezolano, de 25 años, implicado en el homicidio de un hombre de 37 años y el homicidio frustrado de otro sujeto, de 47, registrados el pasado 5 de agosto en la comuna de El Bosque.

El hecho se registró en la intersección de calle General Silva con pasaje San Clemente, donde ambas víctimas fueron baleadas por, al menos, tres delincuentes, los que dispararon en más de 35 oportunidades contra el automóvil en que se desplazaban los afectados.

La noche de este martes, el comisario Cristopher Hidalgo, de la BH Sur, informó que “se logró acreditar la participación del detenido en el delito investigado, lo que permitió que el el Ministerio Público obtuviera la respectiva orden de detención”.

Así, fue puesto a disposición de la Fiscalía para su control de detención.

El hecho

Todo se registró el pasado 5 de agosto, cuando la víctima fatal se desplazó por motivos de trabajo hacia el sector donde ocurrió el ataque: en específico, se encontraba en el lugar para instalar cámaras de seguridad en un domicilio de la zona.

Ahí, por razones que se investigan, y mientras manejaba un automóvil en compañía del segundo afectado, fue interceptado por los atacantes, quienes abrieron fuego en reiteradas ocasiones en contra del vehículo.

Producto del hecho, el ciudadano chileno, de 37 años, falleció en el lugar, tras recibir al menos seis impactos, tanto en su cabeza como en sus extremidades. Su acompañante, otro chileno de 47 años, resultó herido en el tórax, por lo que debió ser trasladado al Hospital El Pino, en la comuna de San Bernardo.

Así, el Ministerio Público dispuso el trabajo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, además de personal de la BH Sur de la PDI.

En esa ocasión, y luego de las primeras diligencias, la fiscal ECOH Yasne Pastén informó que la víctima fatal “se encontraría en este lugar trabajando. Él no reside en este lugar y habría estado realizando labores y en esa circunstancia habría recibido disparos estando en el interior de su vehículo”.

Más sobre:PolicialEl BosquehomicidiodetenidoPDI

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Más de mil días bajo estado de excepción en la Macrozona Sur: informe revela que violencia se redujo en 37% y ataques a infraestructura en 47%

Estados Unidos advierte que usará “todos” sus recursos contra el narcotráfico de Venezuela y Caracas acusa “amenazas”

Director nacional (s) de Gendarmería entrega detalles ante comisión investigadora sobre uso irregular de licencias médicas: han cursado 1.204 sumarios

Jefes de Carabineros y de la PDI admiten “situación grave y vergonzosa” por más de 1.200 funcionarios investigados por uso irregular de licencias

Avanza en comisión del Trabajo de la Cámara proyecto que otorga permiso laboral por muerte de mascota

Bus eléctrico del sistema RED se incendia tras quedar atrapado en paso bajo nivel en Estación Central

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

5.
“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Servicios

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Detienen a venezolano implicado en intensa balacera que dejó un muerto y un herido en El Bosque
Chile

Detienen a venezolano implicado en intensa balacera que dejó un muerto y un herido en El Bosque

Director nacional (s) de Gendarmería entrega detalles ante comisión investigadora sobre uso irregular de licencias médicas: han cursado 1.204 sumarios

Jefes de Carabineros y de la PDI admiten “situación grave y vergonzosa” por más de 1.200 funcionarios investigados por uso irregular de licencias

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%
Negocios

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

Presidenta del Banco Central defiende el uso de la UF ante diputados

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook
Tendencias

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

La UC inaugura el Claro Arena con emotiva ceremonia: “Ya construimos tres estadios, récord que algunos miran con desazón”
El Deportivo

La UC inaugura el Claro Arena con emotiva ceremonia: “Ya construimos tres estadios, récord que algunos miran con desazón”

Triunfo heroico: Racing de Gabriel Arias elimina al Peñarol de Brayan Cortés y avanza a cuartos de la Libertadores

El Rey no para de sufrir en Colo Colo: el nuevo castigo que recibe Arturo Vidal tras los insultos al árbitro ante Everton

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell
Cultura y entretención

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases

La cantautora española Mercedes Cañas regresa a Chile para presentar su tercer álbum

Estados Unidos advierte que usará “todos” sus recursos contra el narcotráfico de Venezuela y Caracas acusa “amenazas”
Mundo

Estados Unidos advierte que usará “todos” sus recursos contra el narcotráfico de Venezuela y Caracas acusa “amenazas”

Capturan en Chile a presunto homicida del periodista peruano Gastón Medina

India y China protagonizan “dinámica positiva” hacia la cooperación con foco en suministro de tierras raras

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones