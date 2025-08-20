Detienen a venezolano implicado en intensa balacera que dejó un muerto y un herido en El Bosque

Personal de la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la PDI logró este martes la captura de un ciudadano venezolano, de 25 años , implicado en el homicidio de un hombre de 37 años y el homicidio frustrado de otro sujeto, de 47, registrados el pasado 5 de agosto en la comuna de El Bosque.

El hecho se registró en la intersección de calle General Silva con pasaje San Clemente, donde ambas víctimas fueron baleadas por, al menos, tres delincuentes, los que dispararon en más de 35 oportunidades contra el automóvil en que se desplazaban los afectados.

La noche de este martes, el comisario Cristopher Hidalgo, de la BH Sur, informó que “se logró acreditar la participación del detenido en el delito investigado, lo que permitió que el el Ministerio Público obtuviera la respectiva orden de detención”.

Así, fue puesto a disposición de la Fiscalía para su control de detención.

El hecho

Todo se registró el pasado 5 de agosto, cuando la víctima fatal se desplazó por motivos de trabajo hacia el sector donde ocurrió el ataque: en específico, se encontraba en el lugar para instalar cámaras de seguridad en un domicilio de la zona.

Ahí, por razones que se investigan, y mientras manejaba un automóvil en compañía del segundo afectado, fue interceptado por los atacantes, quienes abrieron fuego en reiteradas ocasiones en contra del vehículo.

Producto del hecho, el ciudadano chileno, de 37 años, falleció en el lugar, tras recibir al menos seis impactos, tanto en su cabeza como en sus extremidades. Su acompañante, otro chileno de 47 años, resultó herido en el tórax, por lo que debió ser trasladado al Hospital El Pino, en la comuna de San Bernardo.

Así, el Ministerio Público dispuso el trabajo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, además de personal de la BH Sur de la PDI.

En esa ocasión, y luego de las primeras diligencias, la fiscal ECOH Yasne Pastén informó que la víctima fatal “se encontraría en este lugar trabajando. Él no reside en este lugar y habría estado realizando labores y en esa circunstancia habría recibido disparos estando en el interior de su vehículo”.