Día del Joven Combatiente: Codina informa coordinaciones con municipios para limpiar espacios públicos y plan de contingencia en transporte

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, entregó detalles del plan de coordinación que se realizó durante esta semana por el día del “Joven Combatiente”, que se conmemora este domingo 29 de marzo.

A través de una escueta declaración, Codina informó que, desde la Delegación de la RM, se realizaron coordinaciones con distintos jefes comunales, en las que también participó la Subsecretaría del Interior y de Seguridad, además de Carabineros.

“Hemos puesto el foco, evidentemente, en zonas que son críticas históricas, entre ellas, por ejemplo, zonas de Estación Central, Pedro Aguirre Cerda y otras comunas de la Región Metropolitana. Hemos estado directamente haciendo coordinaciones con alcaldes y alcaldesas como una forma de mantener distintos espacios (públicos) sin objetos que puedan ser utilizados, por ejemplo, para encender barricadas”, aseguró Codina.

La autoridad recalcó, además, que también se coordinó un plan de contingencia con el Ministerio de Transportes para asegurar los desplazamientos por la ciudad de Santiago.

“Siempre pensando primero en la seguridad tanto de los pasajeros, como de los trabajadores del Transantiago y evitar así que tenga que estarse lamentando situaciones complejas el día 29″, agregó el delegado.