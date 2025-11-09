Dos mujeres logran salir con vida del Lago Puyehue tras sufrir accidente con tabla de surf y bote inflable

Dos mujeres lograron salir con vida del Lago Puyehue , en la comuna de Río Bueno, tras sufrir un accidente el sábado que las hizo caer de la tabla de stand-up paddle y el bote inflable en que navegaban.

El hecho se habría desarrollado durante la tarde del sábado y, según informó la Fiscalía Regional de Los Ríos, habrían naufragado debido a las condiciones climáticas adversas que primaban en el lugar.

Una de las mujeres, de 33 años, habría logrado salir por sus propios medios del lago. Habría sido trasladada inmediatamente hacia el Hospital de Osorno, donde se encontraría con síntomas de hipotermia, pero fuera de riesgo vital.

La otra mujer, de 28 años, habría tardado más tiempo. Por ello, la unidad de flagrancia de la Fiscalía Regional coordinó una serie de diligencias para dar con su paradero.

En la búsqueda colaboraron la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), el GOPE de Carabineros y personal de la Armada.

Esta segunda persona también logró posteriormente salir por sus propios medios por el sector de Mantilhue. Tras ello fue auxiliada por los equipos que colaboraban en su búsqueda.