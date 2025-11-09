Niño de 10 años muere atropellado por camión aljibe en San Pedro de Atacama

Carabineros confirmó la muerte de un niño de 10 años tras ser atropellado por un camión aljibe durante la tarde de este sábado en San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.

El comisario de la 2ª Comisaría de San Pedro de Atacama, mayor Mario Carreño, señaló que el hecho ocurrió en calle Antonio León, hasta donde llegó personal policial “con la finalidad de verificar un procedimiento de atropello en la vía pública”.

Al llegar al lugar, indicó, se constató “lamentablemente el fallecimiento de un niño de 10 años, el cual había sido atropellado por un camión aljibe”.

Por instrucción del Ministerio Público, se dispuso la concurrencia de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).

En ese sentido, el teniente Alejandro Ortiz, de la SIAT Antofagasta, informó que se trató de “un accidente de tipo aplastamiento, que involucra a un vehículo mayor y a un peatón menor de edad, producto de esto este fallece”.

El funcionario policial agregó que “se llama a la SIAT para realizar las pericias y determinar las causas del accidente”.