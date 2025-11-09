Detienen a presunto autor del asesinato de joven de 23 años en Puerto Montt

Este sábado se realizó el control de detención de uno de los presuntos autores del crimen de un joven de 23 años en Puerto Montt, Región de Los Lagos.

El siniestro se registró el pasado viernes 7 en la calle Crucero de la población Kennedy, donde un joven de 23 años murió tras ser atacado con un arma blanca en plena calle.

El fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Puerto Montt, Joaquín Yáñez, explicó que “durante la jornada ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt se desarrolló una audiencia de control de detención respecto de un imputado adulto y de sexo masculino, el cual es investigado por la Fiscalía como autor de un delito de robo con homicidio ocurrido en Puerto Montt”.

“El Tribunal de Garantía decretó legal la detención del imputado, a su vez también a petición de la Fiscalía, amplió la detención de este último por tres días , fijando en ese sentido audiencia de formalización para el día 11 de noviembre de 2025 a las 12:00 horas”, declaró.

El fiscal sumó que “la Fiscalía actualmente se mantiene desarrollando una serie de diligencias para poder llevar a cabo el esclarecimiento de los hechos. Así también han cargado también diligencias directamente a Carabineros del O.S.9 de Llanquihue, así también la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría de Puerto Montt y la Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile (Labocar) Puerto Montt”.