SHOA descarta riesgo de tsunami en las costas chilenas tras sismo 6.6 en Japón
“Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron desde el servicio.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó un tsunami en las costas chilenas tras el sismo 6,6 en Japón, específicamente a 645 Km al sureste de Yokohama.
“Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron desde el servicio.
Asimismo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) también descartó cualquier fenómeno natural mediante sus redes sociales.
