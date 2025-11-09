Intento de portonazo a funcionario de la PDI en Maipú: utilizó su arma de servicio para frustrar el delito

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un portonazo la noche del sábado en Maipú, instancia en la que hirió a uno de los presuntos involucrados.

A eso de las 23:45, la víctima se encontraba acompañado de su familia al interior de su vehículo particular, momento en el cual es interceptado por un vehículo SUV de color blanco, desde el cual descienden dos sujetos, quienes estaban premunidos con armas de fuego.

Según señaló el subcomisario de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Occidente, Richard Carmona, el funcionario “al ver su integridad y la de su familia en riesgo, efectuó disparos contra los sujetos, hiriendo a uno de ellos”.

Más tarde, se reportó el ingreso de un hombre con heridas de bala en el Hospital El Carmen. Funcionarios policiales concurrieron al recinto y establecieron que el sujeto habría participado en el intento de robo.