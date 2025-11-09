Hombre muere tras recibir seis disparos a quemarropa en Peñalolén: indagan eventual ajuste de cuentas

Un violento homicidio con arma de fuego se registró la tarde de este sábado en la comuna de Peñalolén, en la zona oriente de Santiago.

Un hombre murió tras ser baleado en múltiples ocasiones mientras transitaba por calle Las Araucarias, en circunstancias que están siendo investigadas por la Fiscalía contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima fue interceptada por un sujeto que le disparó al menos seis veces a corta distancia, mientras intentaba refugiarse en su domicilio.

El ataque ocurrió en la vía pública y el agresor se dio a la fuga tras cometer el crimen.

Al respecto, el fiscal ECOH Javier Rojas, explicó que el hecho fue comunicado inicialmente por Carabineros y que la víctima alcanzó a ser trasladada por vecinos hasta el Hospital Luis Tisné, donde perdió la vida a raíz de la gravedad de las lesiones.

“Hoy en horas de la tarde se recibe un comunicado por parte de Carabineros de que una víctima que transitaba la vía pública en la comuna de Peñalolén es interceptada por otro sujeto, que a corta distancia realiza alrededor de seis disparos en su contra. La víctima intenta refugiarse en su domicilio cayendo abatida a pocos metros de dicho inmueble”, indicó.

El persecutor precisó que los impactos fueron efectuados a quemarropa, a menos de un metro de distancia, lo que da cuenta de la violencia del ataque.

El Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística Central (Lacrim) de la PDI para realizar peritajes balísticos, empadronar testigos y revisar registros de cámaras de seguridad del sector con el fin de identificar al autor del crimen.

Hasta ahora, se ha establecido que la víctima tenía antecedentes por amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, aunque las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de rencillas anteriores o un ajuste de cuentas.

“Antecedentes de rencillas anteriores se están recopilando por parte de las policías”, detalló el fiscal.