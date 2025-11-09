Investigan homicidio de ciudadano peruano baleado en Quilicura

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana se trasladó hasta la comuna de Quilicura para indagar el homicidio de un hombre de nacionalidad peruana, quien fue atacado en la vía pública por desconocidos.

Según información preliminar, la víctima recibió un disparo que le causó la muerte en el lugar. Personal de la PDI —a través de la Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim)— trabaja en el sitio del suceso.

El fiscal ECOH, Javier Rojas, detalló que “el día de hoy, en horas de la madrugada, ECOH recibe un comunicado de una persona que fallece en la vía pública producto de un impacto balístico".

“Constituidos en el sitio del suceso se logra verificar que la víctima, en circunstancias que caminaba por la vía pública, es abordada por sujetos quienes le disparan por la espalda, realizando un disparo a corta distancia en la zona torácica . La víctima fallece en el lugar”.

De acuerdo con las indagatorias iniciales, la víctima —un hombre que se desplazaba junto a su pareja— habría sido interceptada por sujetos que lo esperaban en una intersección de la comuna para seguirlo y dispararle.

El persecutor explicó que se están llevando a cabo las diligencias investigativas como empadronar testigos y verificar la existencia de cámaras de seguridad “para efectos de determinar el o los autores del homicidio”.