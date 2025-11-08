OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Desconocidos protagonizan asalto armado en tienda de mall de Maipú

    En el lugar se escucharon diversos disparos, mientras los delincuentes registraban parte de la tienda, la cual, posteriormente, cerró sus puertas.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Tiroteo en Mall Arauco Maipú. Foto: X

    Durante la tarde de este sábado se registró un asalto armado al interior del Mall Arauco Maipú, Región Metropolitana. Específicamente, los disparos fueron en una sucursal de la tienda Ripley.

    Con respecto a la cronología de los hechos, distintas fuentes señalan que un número no identificado de delincuentes entró al centro comercial y comenzó a disparar mientras sustraían productos de la tienda, específicamente del sector de perfumería y óptica.

    Según informó Carabineros, a las 15.40 horas, patrullas policiales se presentaron en Av. Américo Vespucio, debido a que se informó que cuatro sujetos premunidos con armas de fuego, a rostros cubiertos, ingresaron al Mall Arauco Maipú, sustrayendo una cantidad indeterminada de especies, efectuando disparos al aire en su huida, para retirarse en un automóvil Station Wagon, blanco, marca MG.

    Carabineros, imagen referencial. Foto: Referencial/AtonChile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En ese sentido, más tarde, otra declaración policial, esta vez del Teniente Coronel de Carabineros, Gustavo Tapia, para 24 Horas, entregó más detalles: " Una vez que se verifica la situación, en el lugar se establece que un grupo de cuatro sujetos ingresan a la tienda, los cuales se encontraban equipados con armas de fuego y con sus rostros cubiertos, procediendo así a intimidar a las personas que se encontraban al interior de la tienda, sustrayendo diversas especies y fracturando las vitrinas de la tienda para ello“.

    Pese a todo, y de manera preliminar, no se habrían registrado lesionados.

    De acuerdo con videos de testigos, se escucharon varios disparos mientras los delincuentes registraban la tienda. A raíz de ello, Ripley cerró sus puertas luego del hecho.

    Por lo pronto, la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Occidente de la Policía de Investigaciones (PDI) se constituyó en el lugar para recabar los primeros antecedentes relacionados con el caso.

    Desde la tienda de retail entregaron un comunicado tras la situación, en el cual señalaron: “Frente al incidente ocurrido hoy en nuestra tienda de Mall Arauco Maipú, confirmamos que no se registraron personas heridas. La tienda fue cerrada temporalmente priorizando la seguridad de nuestros clientes y trabajadores. Estamos cooperando con las autoridades y reanudaremos nuestras operaciones mañana con normalidad”.

