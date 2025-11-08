Fiscalía de Puerto Montt pide a la comunidad entregar información por homicidio de joven de 23 años

Este viernes, la Fiscalía solicitó ayuda a la comunidad para que entregue cualquier información que permita identificar a los autores del asesinato de un joven en Puerto Montt, en la Región de Los Lagos.

El siniestro se registró en la calle Crucero de la población Kennedy, donde un joven de 23 años murió tras ser atacado con un arma blanca en plena calle.

El fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Puerto Montt, Joaquín Andrés Yáñez, explicó que esta causa de “homicidio provocado a una persona de sexo masculino, adulta, de 20 a 30 años de edad aproximada, ocurrido en la vía pública, específicamente en la calle Crucero, de Puerto Montt, ocurrió a eso de las 12 del día, cuando la víctima transitaba por el lugar”.

La víctima “es abordada por dos personas, quienes, premunidas de armas blancas, lo agreden, le provocan múltiples lesiones las que finalmente ocasionaron su muerte en el mismo lugar”.

“Para poder esclarecer estos hechos, la Fiscalía ha instruido múltiples diligencias de investigación a funcionarios de Carabineros del OS-9 de Llanquihue, así también a la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría de Puerto Montt, además también ha instruido diligencias en el sitio del suceso de levantamiento de evidencia a funcionarios de Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile (Labocar) de Puerto Montt”, declaró el fiscal.