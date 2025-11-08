Hallan vehículo con más de 25 disparos en La Pintana: no hay lesionados

GOPE realiza operativo por aviso de bomba en las afueras de las oficinas de Paz Ciudadana en Providencia. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

Este sábado por la mañana, Carabineros de Chile informó el hallazgo de un vehículo con múltiples impactos balísticos ubicado en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

Cerca de las 09.10 horas de este sábado, los funcionarios policiales acudieron a calle Mario Carreño, donde se encontró el automóvil sin encargo, que presentaba al menos 29 impactos de bala.

En el lugar también se levantaron al menos 25 vainas calibre 9 mm desde la vía pública. De acuerdo con información policial preliminar, el automóvil registra domicilio en la comuna de El Bosque.

De momento, no se han reportado heridos.

