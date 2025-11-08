Mujer es condenada a 10 años de cárcel por atropello que causó la muerte de niño de 7 años en Valdivia

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia sentenció a 10 años de presidio efectivo a una mujer de 45 años, declarada culpable del delito de homicidio simple por el atropello que provocó la muerte de Gabriel Celedón, de 7 años, en junio de 2024 en el sector Isla Teja, en Valdivia.

Además, el tribunal determinó una pena adicional de 540 días de cárcel por las lesiones graves causadas a la abuela del menor, quien sobrevivió al impacto.

De acuerdo con lo expuesto en el juicio oral, la fiscal María Consuelo Oliva logró acreditar que la condenada conducía una camioneta sin licencia, en sentido contrario y a alta velocidad por calle Los Boldos cuando embistió al niño y a su abuela.

Según la Fiscalía de Los Ríos, la sentencia fue posible gracias a las pericias, documentos y testimonios que permitieron establecer la responsabilidad penal de la mujer.

En ese sentido, Oliva destacó la relevancia del fallo, señalando que “este tipo de delitos -las lesiones y las muertes en accidente de tránsito- tradicionalmente se han condenado como cuasidelitos, con una pena muchísimo más baja”.

“En este caso se acoge la tesis que planteamos de condenar por un delito de homicidio”, aseveró.