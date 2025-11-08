OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
    Nacional

    Sujeto es obligado a pagar 300 mil pesos al municipio de Puerto Montt tras rayar jardinera en el centro de la ciudad

    El vándalo habría realizado el rayado el pasado 15 de mayo de 2025. Fue identificado por acción de la SIP de Carabineros.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Municipio de Puerto Montt

    Un sujeto fue obligado por una orden judicial a pagar 300 mil pesos de multa al Municipio de Puerto Montt tras ser descubierto rayando un macetero en el centro de la capital de la Región de Los Lagos.

    “Hemos logrado una nueva condena, una cuarta condena esta vez por rayado en nuestra ciudad de Puerto Montt. Nosotros lo hemos dicho en todos los tonos, no vamos a permitir que sigan grafiteando ni rayando nuestra ciudad y quien lo haga va a tener consecuencias”, resaltó el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt.

    El jefe comunal también recordó una condena pasada, en la que dos jóvenes fueron obligados a volver a pintar por una orden judicial la escalera Rancagua, la que anteriormente habrían rayado.

    Municipio de Puerto Montt

    Según los antecedentes conocidos, el hecho se remontaría al pasado 15 de mayo de este año. Aquel día, las cámaras de seguridad del municipio registraron al sujeto realizando rayados en la jardinera ubicada en la intersección de Antonio Varas con Guillermo Gallardo.

    Conocido los hechos, el municipio realizó una querella criminal por medio de su Unidad Penal Municipal (UPM), lo que llevó a una serie de diligencias por parte de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de la 2° Comisaría de Puerto Montt.

    Luego de conocerse la identidad del vándalo, se solicitó una audiencia de formalización el pasado 3 de noviembre. Sin embargo, debido a que el sujeto no asistió, Fiscalía emitió una orden de detención en su contra que se habría hecho efectiva.

    El 5 de noviembre fue formalizado por el delito de daños, por el cual el juez obligó al imputado a pagar una multa de 300 mil pesos al municipio de Puerto Montt.

    La determinación del tribunal fue destacada por Marcos Emilfork, abogado de la UPM. “La intervención en el ámbito penal del municipio lo que ha hecho posible es avanzar hacia una nueva realidad, en que los actos delictuales que tienen gran afectación ciudadana o ponen en riesgo el patrimonio del municipio ya no quedan impunes”, destacó.

    Más sobre:Puerto MonttMultaRayadosVandalismoFiscalizaciónRodrigo Wainraihgt

