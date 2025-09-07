Por orden judicial: dos jóvenes pintan muro que ellos mismos rayaron en Puerto Montt

Por orden judicial, este viernes dos jóvenes tuvieron que pintar un muro de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos. Esto después de fueran sorprendidos rayando la misma pared en marzo de este año.

A través de las cámaras de televigilancia, pudieron ver cómo los sujetos rayaron los muros de la escalera Rancagua de Puerto Montt.

De esta forma, el Juzgado de Garantía, a petición de la Unidad Penal Municipal (UPM), determinó la suspensión condicional del procedimiento bajo la condición que resarcieran el daño .

Así, con los implementos necesarios, que costearon ellos mismos, los dos jóvenes llegaron este viernes hasta el sector y realizaron la tarea.

Esta sería la segunda oportunidad en que en Puerto Montt se resuelve un caso de esta manera.

El abogado que lidera la UPM, Marcos Emilfork, señaló que “hoy en una nueva oportunidad -porque esto ya lo habíamos hecho antes como Municipalidad-, imputados por el delito de daños, en este caso por rayados en bienes nacionales de uso público y que son de administración municipal, repararon lo que dañaron”..

Emilfork destacó que “ el que causa el daño lo repara . Esa es la política que el alcalde Rodrigo Wainraihgt ha impulsado en la Municipalidad de Puerto Montt, porque quiere conservar los espacios públicos de tal forma que den seguridad a la población, y que también se recupere la ciudad para los vecinos y vecinas”.

La acción de este viernes se suma a otro hecho similar que se concretó el pasado 6 de junio, cuando un imputado debió volver a pintar la misma escalera Rancagua por orden judicial después de haberla rayado.