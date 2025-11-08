Debuta el primer perro policial detector de armas en operativo policial en Puente Alto y Colina: hay cinco detenidos

En la madrugada de este viernes, Carabineros de Chile allanó tres domicilios de Puente Alto y Colina, Región Metropolitana.

Además, en este operativo policial debutó el primer perro policial detector de armas y municiones. De acuerdo a Carabineros, el canino se llama Luksic y forma parte de los primeros perros detectores de armas que adiestra esta institución.

Con ello, Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 20° Comisaría Puente Alto, en el marco de un proceso investigativo coordinado con la Fiscalía Local de Puente Alto, se allanaron estos domicilios por los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego, robo de vehículos y receptación.

Según el mayor Matías Cabrera de la 20° Comisaría Puente Alto “se logró la detención de cinco sujetos adultos, además de la incautación de armas de fuego, dinero en efectivo, droga, como también distintas especies asociadas al ilícito”.

Estos estaban compuestos por cuatro son chilenos y uno dominicano, una mujer y cuatro hombres , todos mayores de edad con antecedentes. De los detenidos, había un sujeto que se mantenía prófugo por homicidio.

Gracias a “Luksic” fue posible detectar al interior del domicilio un arma de fuego, un revólver calibre .40, que los antisociales mantenían oculta. Además encontraron munición y cartuchos percutados.

Aparte de “Luksic”, participó otro canino detector de droga llamado “Ram”, quien dio con la ubicación al interior de los domicilios de marihuana a granel, clorhidrato de cocaína y otras sustancias dosificadas que se encuentran en análisis para establecer su composición.

Además, se incautaron 14 teléfonos celulares, pesas y transceptores radiales que los sujetos utilizaban para comunicarse.

A partir de la información recopilada en los allanamientos, se obtuvieron los antecedentes necesarios para que la Fiscalía Local de Puente Alto instruyera a Gendarmería de Chile del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno, realizar el registro y allanamiento de la celda de un imputado vinculado al grupo delictual detenido, encontrando entre las especies del interno cinco teléfonos celulares y un reuter con conexión a Internet.

“Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, y ahora se encuentran en prisión preventiva“, concluyó Cabrera.