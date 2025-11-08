Israel entrega los cuerpos de 15 palestinos tras el intercambio por el cadáver de rehén argentino-israelí

Durante la jornada de este sábado se concretó el intercambio de los cuerpos de 15 palestinos por los restos del rehén argentino-israelí, Lior Rudaeff.

La información fue confirmada en un reporte por parte de AP, en el cual citan fuentes médicas al interior de la Franja de Gaza.

El intercambio se gestó luego que se confirmara la identidad de los restos entregados por Hamás a Israel durante la jornada del viernes.

🟡 Representantes de las FDI informaron a la familia del Suboficial (Res.) Lior Rudaeff que ha sido devuelto para su entierro.



De acuerdo con la información y la inteligencia disponibles para las FDI:



El Suboficial (Res.) Lior Rudaeff, 61 años, sirvió como subcoordinador de… — FDI (@FDIonline) November 8, 2025

Según detalló el ejército israelí, la identidad del fallecido sería la de Lior Rudaeff (61), suboficial argentino-israelí que falleció el pasado 7 de octubre de 2023 durante el ataque por parte de Hamás a Israel que llevaron al recrudecimiento de la guerra.

Tras la entrega de los restos de Rudaeff, por parte de Hamás todavía faltarían entregar cinco cadáveres de rehenes, en la búsqueda de cumplir los compromisos establecidos en octubre pasado para un alto al fuego en la Franja de Gaza.

Como parte de los mismos acuerdos alcanzados durante la jornada del 10 de octubre, desde Israel han entregado los cuerpos de alrededor de 300 palestinos. Según reporta AP, hasta el momento el Ministerio de Salud de Gaza solo ha logrado la identificación de 89 de estas personas, explicado en la falta de kits de identificación de ADN.