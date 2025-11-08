OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Mundo

    Israel entrega los cuerpos de 15 palestinos tras el intercambio por el cadáver de rehén argentino-israelí

    Los restos de Lior Rudaeff fueron entregados durante la jornada del viernes según confirmó el Ejército de Israel.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Rizek Abdeljawad

    Durante la jornada de este sábado se concretó el intercambio de los cuerpos de 15 palestinos por los restos del rehén argentino-israelí, Lior Rudaeff.

    La información fue confirmada en un reporte por parte de AP, en el cual citan fuentes médicas al interior de la Franja de Gaza.

    El intercambio se gestó luego que se confirmara la identidad de los restos entregados por Hamás a Israel durante la jornada del viernes.

    Según detalló el ejército israelí, la identidad del fallecido sería la de Lior Rudaeff (61), suboficial argentino-israelí que falleció el pasado 7 de octubre de 2023 durante el ataque por parte de Hamás a Israel que llevaron al recrudecimiento de la guerra.

    Tras la entrega de los restos de Rudaeff, por parte de Hamás todavía faltarían entregar cinco cadáveres de rehenes, en la búsqueda de cumplir los compromisos establecidos en octubre pasado para un alto al fuego en la Franja de Gaza.

    Como parte de los mismos acuerdos alcanzados durante la jornada del 10 de octubre, desde Israel han entregado los cuerpos de alrededor de 300 palestinos. Según reporta AP, hasta el momento el Ministerio de Salud de Gaza solo ha logrado la identificación de 89 de estas personas, explicado en la falta de kits de identificación de ADN.

    Lee también:

    Más sobre:Franja de GazaIsraelHamásCuerposRehenesLior Rudaeff

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encarcelan a cuatro miembros de una banda dedicada al robo de vehículos en la Zona Franca de Iquique

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?

    Bernardita Piedrabuena y sistema de finanzas abiertas: “Estamos convencidos (...) que esto sí va a traer mayor competencia”

    La ambiciosa meta del gobierno a marzo 2026: crear las bases de la ley de permisología y cambiar 60% de permisos clave

    Rodrigo Paz asume la Presidencia: el perfil técnico del gabinete con el que busca sacar de la crisis a Bolivia

    Presupuesto 2026: Hacienda presentará primeras indicaciones el miércoles

    Lo más leído

    1.
    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    2.
    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    3.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    4.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    5.
    Corte rechaza recurso y confirma destitución de abogado de Contraloría que estuvo en Brasil con licencia médica

    Corte rechaza recurso y confirma destitución de abogado de Contraloría que estuvo en Brasil con licencia médica

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Osasuna por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Osasuna por TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 8 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 8 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Canadá por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Canadá por el Mundial Sub 17

    Debuta el primer perro policial detector de armas en operativo policial en Puente Alto y Colina: hay cinco detenidos
    Chile

    Debuta el primer perro policial detector de armas en operativo policial en Puente Alto y Colina: hay cinco detenidos

    Encarcelan a cuatro miembros de una banda dedicada al robo de vehículos en la Zona Franca de Iquique

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Osasuna por TV y streaming

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?
    Negocios

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?

    Bernardita Piedrabuena y sistema de finanzas abiertas: “Estamos convencidos (...) que esto sí va a traer mayor competencia”

    La ambiciosa meta del gobierno a marzo 2026: crear las bases de la ley de permisología y cambiar 60% de permisos clave

    Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana
    Tendencias

    Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Juega por primera vez un Mundial: Uganda, el desconocido y espigado rival de la Roja Sub 17
    El Deportivo

    Juega por primera vez un Mundial: Uganda, el desconocido y espigado rival de la Roja Sub 17

    A fondo con Alfred Canales: “A los 21 años tuve una arritmia maligna; me dijeron que quizás no podría volver a jugar fútbol”

    Jorge Contador, presidente de los piratas: “Todos los que trabajamos aquí somos hinchas fanáticos de Coquimbo Unido”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano

    Ken Follett: “Isabel Allende es una escritora excelente, maravillosa

    Un Depredador con alma: “Fue un desafío lograr que la criatura siguiera siendo monstruosa”

    Israel entrega los cuerpos de 15 palestinos tras el intercambio por el cadáver de rehén argentino-israelí
    Mundo

    Israel entrega los cuerpos de 15 palestinos tras el intercambio por el cadáver de rehén argentino-israelí

    Rodrigo Paz asume la Presidencia: el perfil técnico del gabinete con el que busca sacar de la crisis a Bolivia

    Gobernador de California se consolida como el principal rival de Donald Trump

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego