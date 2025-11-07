OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Mundo

    La Fiscalía de Estambul emite una orden de arresto contra Netanyahu por cargos de genocidio

    Ante el requerimiento de aprehensión, Israel rechazó la que catalogaron como "la última maniobra propagandística” del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, mientras Hamas pidió al resto de países que se sumen a la medida.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. REMITIDA / HANDOUT por OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL. OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

    La Fiscalía General de Estambul, en Turquía, emitió este viernes órdenes de arresto contra cerca de 40 personas, incluido el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por delitos de crímenes de lesa humanidad y de genocidio. Esto en el marco de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que ha dejado más de 68.800 muertos desde hace dos años.

    Junto con Netanyahu, este órgano también pidió detener a varios de los miembros de su gabinete, como el ministro de Defensa, Israel Katz, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. A ellos se suman el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y el jefe de la Armada, David Saar Salama.

    “Con base en las pruebas recabadas, se ha determinado que los siguientes funcionarios israelíes son penalmente responsables de los crímenes sistemáticos de lesa humanidad y genocidio cometidos en Gaza y de las acciones emprendidas contra la Flotilla Global Sumud. (...) La investigación continúa de forma exhaustiva y minuciosa”, afirma un comunicado.

    El texto además menciona las víctimas civiles y la destrucción causada por la ofensiva israelí, junto con varios ataques que cobraron relevancia por su alcance, como el bombardeo contra el Hospital Bautista al Ahli que provocó la muerte de 500 personas o la muerte de la niña de seis años Hind Rajab, que recibió cientos de disparos de soldados israelíes.

    “Estos actos se han intensificado diariamente desde el 7 de octubre de 2023 (...) Además, Gaza ha sido bloqueada, impidiendo que las víctimas accedieran a la ayuda humanitaria. Esta situación ha suscitado gran atención internacional”, indicó la Fiscalía de Estambul.

    En este contexto, el organismo recordó que activistas de la Global Sumud Flotilla fueron atacados en aguas internacionales por Israel cuando intentaban llegar por mar a Gaza para entregar ayuda humanitaria y posteriormente fueron detenidos y repatriados a sus respectivos países.

    Ante esta situación, se inició una investigación por tortura, saqueo, daños a la propiedad, privación de libertad y secuestro, y detención de medios de transporte.

    La respuesta de Israel y Hamas ante la orden de arresto

    Ante la orden emitida por la Fiscalía turca, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, rechazó con “firmeza y desprecio la última maniobra propagandística del tirano”, en referencia al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, según un mensaje que publicó en su perfil de la red social X.

    Saar además recordó que esta procuraduría fue la responsable de “orquestar” el arresto del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, simplemente por atreverse a “competir” con el mandatario del país. “En la Turquía de Erdogan, el poder judicial se ha convertido desde hace tiempo en una herramienta para silenciar a los rivales políticos y detener periodistas, jueces y alcaldes”, argumentó.

    Por su parte, Hamas aplaudió la emisión de órdenes de arresto contra “el jefe de gobierno de ocupación, el criminal de guerra Netanyahu”, así como varios de los miembros de su gabinete.

    “Esta encomiable medida reafirma la postura del pueblo turco, comprometido con los valores de la justicia y la humanidad, y con la fraternidad que le une a nuestro oprimido pueblo, que ha sufrido y sigue sufriendo la guerra de exterminio más atroz de la historia moderna a manos de los criminales de guerra que lideran la ocupación fascista”, afirma un comunicado recogido por el diario Filastin.

    La milicia palestina pidió además a “todos los países del mundo y a sus órganos judiciales que emitan órdenes para perseguir a los líderes de la ocupación sionista terrorista en todo el mundo, y a que se movilicen para llevarlos ante la justicia y exigirles responsabilidades por sus crímenes contra la humanidad”.

    El ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que hasta la fecha dejan más de 68.800 muertos y 170.600 heridos, como lo han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamas.

    Aunque se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas desde las que las tropas israelíes se replegaron en los últimos días, en el marco del acuerdo de alto al fuego.

    Más sobre:Fiscalía General de EstambulTurquíaBenjamin NetanyahuPrimer MinistroIsraelGenocidioGazaHamas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Resultados de CAP siguen afectados por negocio minero, pero empresa prevé mejora

    De Rementería (PS) ante críticas por afiche donde llama a votar por Karol Cariola: “Voy a apoyar a Insulza y a mi pareja”

    El Supremo de Brasil consigue mayoría para ratificar la condena contra Bolsonaro por golpismo

    IPSA vuelve a cerrar en récord y se acerca a los 10.000 puntos tras dato de inflación

    Boric retorna a Chile junto a una Bachelet “protagónica” en visita a Brasil

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    3.
    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    4.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    5.
    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años
    Chile

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    De Rementería (PS) ante críticas por afiche donde llama a votar por Karol Cariola: “Voy a apoyar a Insulza y a mi pareja”

    Boric retorna a Chile junto a una Bachelet “protagónica” en visita a Brasil

    Resultados de CAP siguen afectados por negocio minero, pero empresa prevé mejora
    Negocios

    Resultados de CAP siguen afectados por negocio minero, pero empresa prevé mejora

    IPSA vuelve a cerrar en récord y se acerca a los 10.000 puntos tras dato de inflación

    Ganancias de SAAM del grupo Luksic se disparan en medio del aumento de ingresos de sus principales líneas de negocios

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares
    Tendencias

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región

    Patagonian International Marathon fija fecha para su edición 2026 y abre inscripciones
    El Deportivo

    Patagonian International Marathon fija fecha para su edición 2026 y abre inscripciones

    Richard Gasquet: “Sería muy feliz si puedo conocer algún día a Marcelo Ríos; cuando chico era un ídolo para mí”

    Sorpresa: Tiago Nunes es uno de los candidatos para ser el mejor técnico de club en el mundo en 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana
    Cultura y entretención

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana

    Siri Hustvedt y Camila Sosa Villada ofrecerán charlas magistrales gratuitas en Santiago en 100 Palabras

    Un historial bochornoso: Morrissey ha cancelado más recitales en Chile de los que ha dado

    La Fiscalía de Estambul emite una orden de arresto contra Netanyahu por cargos de genocidio
    Mundo

    La Fiscalía de Estambul emite una orden de arresto contra Netanyahu por cargos de genocidio

    El Supremo de Brasil consigue mayoría para ratificar la condena contra Bolsonaro por golpismo

    James Watson, codescubridor de la forma de doble hélice del ADN, muere a los 97 años

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego