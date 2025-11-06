Israel comenzará a reducir sus fuerzas de reserva en Gaza, según funcionarios. Los soldados escuchan al Ministro de Defensa, Yoav Gallant, cerca de Gaza, 19 de octubre de 2023. Foto: Archivo

El Ejército israelí (FDI) está comenzando a reducir el número de reservistas que sirven en Gaza y otros escenarios, en una señal de que está disminuyendo la intensidad de los combates tras dos años de guerra y mientras se mantiene el alto el fuego negociado por Estados Unidos.

A partir de este jueves, Israel reducirá el número de reservistas estacionados en varios frentes, incluyendo Cisjordania y el norte de Israel, para aliviar la carga de los reservistas exhaustos que han sido llamados al servicio repetidamente desde el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, según afirmó un oficial militar israelí al diario The Wall Street Journal.

Tras el ataque de 2023, que dejó cerca de 1200 muertos y desencadenó la guerra en Gaza, Israel movilizó a más de 300.000 reservistas. El conflicto ha causado la muerte de decenas de miles de palestinos y ha dejado gran parte del enclave en ruinas.

Reservistas militares israelíes cantan juntos mientras firman un compromiso de suspender el servicio militar voluntario si el gobierno aprueba una legislación de reforma judicial cerca del Ministerio de Defensa en Tel Aviv, Israel, 19 de julio de 2023. Foto: Archivo AMIR COHEN

El elevado número inicial de movilizaciones de reservistas ha disminuido a lo largo de la guerra: en julio pasado, las FDI contaban con unos 100.000 soldados en servicio activo, cuyos periodos de servicio militar obligatorio se han extendido mediante legislación de emergencia en tiempos de guerra, según informó en aquella ocasión el diario The Times of Israel.

El ejército israelí reducirá el número de reservistas en miles, según una fuente cercana al asunto. En algunos casos, los reservistas serán reemplazados por soldados que están cumpliendo su servicio militar obligatorio, indicó el oficial militar.

“Las bajas de la reserva están produciendo un colapso, y la economía no puede soportarlo”, afirmó al Journal Idit Shafran Gittleman, investigadora principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, un centro de estudios con sede en Tel Aviv. “Los militares no esperan a que la cúpula política anuncie el fin de la guerra. No les queda otra opción”.

Los reservistas pueden ser llamados a filas en cualquier momento dependiendo de las necesidades operativas y de los acontecimientos, dijo el oficial militar israelí.

Antes del alto el fuego, el ejército israelí tenía dificultades para lograr que los reservistas, agotados por el cansancio, se presentaran a filas, y los comandantes recurrían a métodos de reclutamiento inusuales, como publicaciones en redes sociales y grupos de chat. Algunos reservistas afirmaron que sus familias y carreras se estaban desmoronando, mientras que otros dijeron que ya no sabían por qué luchaban en Gaza.

Imagen del 22 de octubre de 2025 de un entierro de cuerpos no identificados de palestinos, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

La decisión se produce en un momento en que Israel y Hamas están en proceso de completar la primera fase de un frágil alto el fuego en Gaza, lo que ha reducido la necesidad de un número tan elevado de soldados, aunque ambas partes se han culpado mutuamente en repetidas ocasiones de violaciones de la tregua.

La siguiente fase del plan de paz será más compleja, pues requerirá el desarme de Hamas y la creación de una fuerza internacional de estabilización, cuyos detalles para su funcionamiento aún no se han acordado.