OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

Israel comenzará a reducir sus fuerzas de reserva en Gaza, según funcionarios

La decisión busca aliviar la presión económica y social tras dos años de guerra y en medio del frágil alto el fuego con Hamas, impulsado por el Presidente Trump.

Marta QuinterosPor 
Marta Quinteros
Israel comenzará a reducir sus fuerzas de reserva en Gaza, según funcionarios. Los soldados escuchan al Ministro de Defensa, Yoav Gallant, cerca de Gaza, 19 de octubre de 2023. Foto: Archivo RONEN ZVULUN

El Ejército israelí (FDI) está comenzando a reducir el número de reservistas que sirven en Gaza y otros escenarios, en una señal de que está disminuyendo la intensidad de los combates tras dos años de guerra y mientras se mantiene el alto el fuego negociado por Estados Unidos.

A partir de este jueves, Israel reducirá el número de reservistas estacionados en varios frentes, incluyendo Cisjordania y el norte de Israel, para aliviar la carga de los reservistas exhaustos que han sido llamados al servicio repetidamente desde el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, según afirmó un oficial militar israelí al diario The Wall Street Journal.

Tras el ataque de 2023, que dejó cerca de 1200 muertos y desencadenó la guerra en Gaza, Israel movilizó a más de 300.000 reservistas. El conflicto ha causado la muerte de decenas de miles de palestinos y ha dejado gran parte del enclave en ruinas.

Reservistas militares israelíes cantan juntos mientras firman un compromiso de suspender el servicio militar voluntario si el gobierno aprueba una legislación de reforma judicial cerca del Ministerio de Defensa en Tel Aviv, Israel, 19 de julio de 2023. Foto: Archivo AMIR COHEN

El elevado número inicial de movilizaciones de reservistas ha disminuido a lo largo de la guerra: en julio pasado, las FDI contaban con unos 100.000 soldados en servicio activo, cuyos periodos de servicio militar obligatorio se han extendido mediante legislación de emergencia en tiempos de guerra, según informó en aquella ocasión el diario The Times of Israel.

El ejército israelí reducirá el número de reservistas en miles, según una fuente cercana al asunto. En algunos casos, los reservistas serán reemplazados por soldados que están cumpliendo su servicio militar obligatorio, indicó el oficial militar.

Las bajas de la reserva están produciendo un colapso, y la economía no puede soportarlo”, afirmó al Journal Idit Shafran Gittleman, investigadora principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, un centro de estudios con sede en Tel Aviv. “Los militares no esperan a que la cúpula política anuncie el fin de la guerra. No les queda otra opción”.

Los reservistas pueden ser llamados a filas en cualquier momento dependiendo de las necesidades operativas y de los acontecimientos, dijo el oficial militar israelí.

Antes del alto el fuego, el ejército israelí tenía dificultades para lograr que los reservistas, agotados por el cansancio, se presentaran a filas, y los comandantes recurrían a métodos de reclutamiento inusuales, como publicaciones en redes sociales y grupos de chat. Algunos reservistas afirmaron que sus familias y carreras se estaban desmoronando, mientras que otros dijeron que ya no sabían por qué luchaban en Gaza.

Imagen del 22 de octubre de 2025 de un entierro de cuerpos no identificados de palestinos, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

La decisión se produce en un momento en que Israel y Hamas están en proceso de completar la primera fase de un frágil alto el fuego en Gaza, lo que ha reducido la necesidad de un número tan elevado de soldados, aunque ambas partes se han culpado mutuamente en repetidas ocasiones de violaciones de la tregua.

La siguiente fase del plan de paz será más compleja, pues requerirá el desarme de Hamas y la creación de una fuerza internacional de estabilización, cuyos detalles para su funcionamiento aún no se han acordado.

Lee también:

Más sobre:IsraelGazaLíbanoFDIEjércitoTropasCese el fuegoDonald TrumpMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hallan cuerpo en fosa séptica de San Vicente: Fiscalía indaga eventual presencia de otros cadáveres

Carolina Tohá graba mensajes de campaña para candidatos del Socialismo Democrático

La agenda con miras a la ONU de Michelle Bachelet durante la COP30

“No puede ser una vitrina personal”: la creciente tensión en asociación de municipios presidida por Gustavo Alessandri

Alcalde de Peñalolén en pie de guerra contra mafias chinas y se querella por casinos ilegales

Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

3.
A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

4.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

5.
Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Hallan cuerpo en fosa séptica de San Vicente: Fiscalía indaga eventual presencia de otros cadáveres
Chile

Hallan cuerpo en fosa séptica de San Vicente: Fiscalía indaga eventual presencia de otros cadáveres

Carolina Tohá graba mensajes de campaña para candidatos del Socialismo Democrático

La agenda con miras a la ONU de Michelle Bachelet durante la COP30

Ventas de autos de lujo pierden brillo y velocidad en 2025: el opaco desempeño de Ferrari y Porsche
Negocios

Ventas de autos de lujo pierden brillo y velocidad en 2025: el opaco desempeño de Ferrari y Porsche

El evento empresarial en el que reaparecerá el exministro de Hacienda, Mario Marcel

El riesgo país de Argentina sigue cayendo y analistas creen que perforará una importante barrera

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025
Tendencias

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

Christiane Endler nuevamente es nominada a los Premios The Best de la FIFA
El Deportivo

Christiane Endler nuevamente es nominada a los Premios The Best de la FIFA

El duro castigo a Everton por la invasión de sus hinchas ante la UC en medio de la pelea por no descender

Alerta en Sevilla: el club establece nuevos plazos de recuperación para la lesión de Alexis Sánchez

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana
Cultura y entretención

La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán

Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita
Mundo

Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

Israel comenzará a reducir sus fuerzas de reserva en Gaza, según funcionarios

Rama Duwaji, la esposa y artista de la generación Z detrás de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
Paula

Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años